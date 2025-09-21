Grzybiarze znaleźli szczątki drona. Komunikat policji

Policja poinformowała o odnalezieniu szczątków dronów w lasach na terenie województwa mazowieckiego oraz lubelskiego. W Wodynie w powiecie siedleckim oraz w Sulmicach w powiecie zamojskim na rozrzucone elementy natrafili grzybiarze. "Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia - podano w mediach społecznościowych.

Jak informują policjanci z komendy wojewódzkiej szczątki oraz miejsca ich odnalezienia zostały zabezpieczone.

"Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach" - przekazano.

Po godz. 9 odnaleziono również "szczątki obiektu przypominającego drona" w lesie w powiecie białobrzeskim.

"Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to ok. 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby" - podaje policja.

W sobotę na polu w gminie Korsze (powiat kętrzyński), zaledwie kilkadziesiąt metrów od zabudowań, odnaleziono drona. Według wstępnych ustaleń prokuratury był to bezzałogowiec typu "wabik", który mógł leżeć w tym miejscu od ubiegłego tygodnia

Więcej informacji wkrótce

Rosyjskie drony w polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na ten moment potwierdzono obecność 21 rosyjskich maszyn.

ZOBACZ: Odkrycie w gminie Korsze. W pobliżu zabudowań znaleziono drona

Jak podkreślono w komunikacie dotyczącym nocnych manewrów Rosji, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli".

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, w ONZ odbyła się zwołana na naszą prośbę Rada Bezpieczeństwa, na której jednomyślnie potępiono działania Rosji.