Dwa wypadki dzień po dniu w tym samym miejscu. Nie żyje policjant

W Stopnicy (woj. świętokrzyskie) samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Zginął kierowca jednośladu - 27-letni funkcjonariusz z kieleckiej drogówki. Wcześniej, w sobotę rano, na tym samym miejscu samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę po południu na skrzyżowaniu ulicy Piotrowskiego z drogą krajową nr 73 w Stopnicy w powiecie buskim. Według wstępnych ustaleń 75-letni kierowca lexusa nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dwóm motocyklistom.

Pierwszy z nich, 27-letni policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, nie zdołał wyhamować i uderzył w bok samochodu. W chwili zdarzenia nie był na służbie, podróżował prywatnym motocyklem.

Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo przystąpienia do reanimacji ratownicy nie zdołali uratować życia motocyklisty.

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś, w wyniku tragicznego wypadku w Stopnicy, zginął funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, który na co dzień pełnił służbę w Wydziale Ruchu Drogowego. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje. Cześć Jego pamięci" - napisano w mediach społecznościowych kieleckiej policji.

Stopnica. Dwa wypadki w tym samym miejscu

Po śmiertelnym wypadku trasa krajowa nr 73 pozostawała całkowicie zablokowana, a policja wyznaczała objazdy drogami lokalnymi. Obecnie nie ma już utrudnień w ruchu pojazdów.

Jak przekazał dyżurny GDDKiA w Kielcach, normalny ruch przywrócono na trasie ok. godziny 16:20 po zakończonych pracach policji pod nadzorem prokuratora.

Był to już drugi poważny wypadek na tym skrzyżowaniu w ten weekend. W sobotę w tym samym miejscu zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym.

Serwis echodnia.eu podawał, że 84-letni kierowca citroena, wyjeżdżając wówczas na trasę krajową, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wraz ze swoją pasażerką został przetransportowany do szpitala.