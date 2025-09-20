Wyniki losowania Lotto na 20 września. Sprawdź, czy wygrałeś
W sobotę, 20 września 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada, Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 września 2025 roku, to:
36, 9, 35, 11, 14, 5
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż pięć milionów złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 23 września 2025 roku o godzinie 22:00.
Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 września 2025 roku, to:
46, 16, 17, 29, 49, 15
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb - gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 9 września 2025 roku w przez Internet.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 23 września 2025 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 września 2025 roku, to:
31, 21, 8, 30, 12
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 21 września 2025 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi - wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 września 2025 roku, to:
Losowanie o 14:00: 29, 27, 34, 17, 19, 32, 58, 28, 26, 18, 80, 25, 11, 77, 72, 36, 37, 9, 54, 42 (Plus: 42)
Losowanie o 22:00: 64, 75, 32, 19, 22, 48, 45, 34, 71, 8, 46, 21, 52, 12, 57, 28, 50, 67, 78, 24 (Plus: 24)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.
Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 19 września 2025 roku, to:
Liczby główne: 9, 37, 40, 41, 46
Euronumery: 1, 12
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 520 milionów.
Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 23 września 2025 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 września 2025 roku, to:
Losowanie o 14:00: 11, 6, 22, 16, 7, 18, 9, 3, 5, 21, 19, 2
Losowanie o 22:00: 24, 18, 5, 4, 3, 7, 11, 8, 13, 20, 2, 16
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.
Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 17 września 2025 roku w Kaliszu.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 września 2025 roku, to:
1, 4, 16, 32, 9 oraz 1
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.
Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 21 września 2025 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 września 2025 roku, to:
25, 3, 17, 13, 8 oraz 1
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 21 września 2025 roku o godzinie 22:00.Czytaj więcej