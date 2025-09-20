Wraca kultowa atrakcja Paryża. Nie była dostępna od lat

Chętni znów mogą zwiedzać słynne wieże katedry Notre-Dame w Paryżu. Otwarcie dla turystów związane jest z rozpoczęciem Europejskich Dni Dziedzictwa. Kilkuletnia przerwa spowodowana była renowacją po pożarze świątyni w 2019 roku.

Wejście do katedry, otwartej po renowacji w grudniu 2024 roku jest darmowe, jednak za zwiedzanie całej świątyni i wejście na wieże trzeba zapłacić 16 euro (za darmo zwiedzą je też dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia). Bilety można dostać za pośrednictwem strony internetowej.

Paryż. Wieże katedry Notre-Dame znów dostępne dla zwiedzających

Na weekend, gdy we Francji odbywają się Europejskie Dni Dziedzictwa (20-21 września), wejściówki rozeszły się w ciągu 24 minut. Dwudniowe kulturalne wydarzenie jest możliwością zwiedzenia obiektów kultury, m.in. muzeów, zamków i zabytków w stolicy Francji. Wiąże się to z wydłużonymi godzinami otwarcia placówek kultury.

Na szczyt wieży prowadzą 424 schody. Wejście doradza się osobom w dobrej formie fizycznej. Zwiedzanie zaczyna się od wieży południowej, wewnątrz której znajdują się dzwony o imionach Emmanuel i Maria.

ZOBACZ: Sebastien Lecornu nowym premierem Francji. To bliski współpracownik Macrona

Aby dostać się na szczyt, należy wchodzić po drewnianych schodach. Drewniana konstrukcja dzwonnicy ma nie tylko utrzymać dzwony, ale też zapobiec przenoszeniu się wibracji na wieżę. Szczyt znajduje się na wysokości 69 metrów nad ziemią.

Kolejnym etapem zwiedzania jest przejście poziomu pomiędzy wieżami, przez otoczony kolumnami dziedziniec. Widać z niego dach katedry, odbudowany po pożarze. Następnym punktem jest wejście do wieży północnej, a następnie trasa w dół, kończąca się wyjściem.