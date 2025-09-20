Podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rodziny poległych zostały objęte wsparciem. Wyjaśnieniem przyczyn tragedii ma zająć się specjalnie powołana komisja.

W piątek tuż przed g. 23 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wypadku, do którego doszło w Stanach Zjednoczonych. Podczas nocnego szkolenia spadochronowego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych.

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - czytamy we wpisie Dowództwa na platformie X.

Rodziny żołnierzy, którzy zginęli, zostały objęte wsparciem - przekazano.

"Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalną komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia" - dodano.

USA. Polscy żołnierze zginęli podczas szkolenia spadochronowego

Informacje o wypadku przekazał także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. We wpisie na platformie X złożył kondolencje dla rodzin żołnierzy.

"Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach" - dodał wicepremier.