Roczne dziecko wpadło do studzienki na ogródkach działkowych w Środzie Wielkopolskiej - potwierdził polsatnews.pl rzecznik lokalnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez strażaków, dziecko zostało przetransportowane do pobliskiego szpitala.

Do zdarzenia w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie) doszło w sobotę. Zgłoszenie do stanowiska straży pożarnej wpłynęło ok. godz. 15:45.

Jak przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Paweł Gawarecki z KP PSP w Środzie Wielkopolskiej, strażacy, którzy przybyli na miejsce, niezwłocznie przystąpili do czynności ratunkowych.

Środa Wielkopolska. Studzienka miała trzy metry

- Potwierdziliśmy zdarzenie, przystąpiliśmy do ewakuowania dziecka ze studzienki i udzieliliśmy niezbędnej pierwszej pomocy - opisał rzecznik.

Rzecznik KP PSP dodał, że studzienka była niewielkich rozmiarów, typowa dla ogródków działkowych. - To była malutka studzienka na działce ogródkowej, o głębokości około 3 metrów - wyjaśnił.

Na miejscu wypadku byli obecni opiekunowie. - To oni zawiadomili służby - przekazał asp. Gawarecki. Dziecko zostało zabezpieczone przez zespół ratownictwa medycznego i przetransportowane do szpitala.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające

Z kolei w rozmowie z Interią st. sierż. Adrianna Karaszewska-Nowak z KPP w Środzie Wielkopolskiej przekazała, że trwają czynności wyjaśniające, które prowadzi miejscowa policja.

- Dziecko wyziębione, ale przytomne zostało przetransportowane do szpitala przy ul. Wrzoska w Poznaniu - wyjaśniła.