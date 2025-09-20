Żołnierze Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA, byli żołnierzami Jednostki Wojskowej GROM. Do tragedii doszło podczas nocnego szkolenia spadochronowego. Przyczyny wypadku ma ustalić specjalna komisja.

Oficjalny profil Jednostki Wojskowej GROM poinformował, że tragicznie zmarli żołnierze byli "cichociemnymi" z tej jednostki.

"W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM" - poinformowano.

"Cześć Ich Pamięci!" - czytamy we wpisie GROM-u.

USA. Tragedia podczas szkolenia. Zginęli polscy żołnierze

Informację o wypadku przekazało w piątek chwilę przed godz. 23. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - napisano w oświadczeniu.

Dodano, że przyczyny wypadku ma ustalić postępowanie prowadzone przez powołaną specjalną komisję. Rodziny zmarłych żołnierzy otrzymają wszelką potrzebną pomoc.

Kondolencje rodzinom ofiar złożyli prezydent RP Karol Nawrocki oraz wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach." - przekazał Kosiniak-Kamysz.

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych. Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece." - to treść wpisu prezydenta.