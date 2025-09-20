Nowe informacje ws. śmierci polskich żołnierzy. To dwaj "cichociemni"

Polska
Nowe informacje ws. śmierci polskich żołnierzy. To dwaj "cichociemni"
Facebook.com/JednostkaWojskowaGROM/
Żołnierze służyli w JW GROM

Żołnierze Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas nocnego szkolenia spadochronowego w USA, byli żołnierzami Jednostki Wojskowej GROM. Do tragedii doszło podczas nocnego szkolenia spadochronowego. Przyczyny wypadku ma ustalić specjalna komisja.

Oficjalny profil Jednostki Wojskowej GROM poinformował, że tragicznie zmarli żołnierze byli "cichociemnymi" z tej jednostki.

 

"W dniu 19 września 2025 roku śmiercią spadochroniarza zginęło dwóch CICHOCIEMNYCH Operatorów JW GROM" - poinformowano.

 

ZOBACZ: Europejskie lotniska sparaliżowane przez cyberatak. Reakcja ministerstwa

 

"Cześć Ich Pamięci!" - czytamy we wpisie GROM-u.

USA. Tragedia podczas szkolenia. Zginęli polscy żołnierze

Informację o wypadku przekazało w piątek chwilę przed godz. 23. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. 

 

"Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych" - napisano w oświadczeniu. 

Dodano, że przyczyny wypadku ma ustalić postępowanie prowadzone przez powołaną specjalną komisję. Rodziny zmarłych żołnierzy otrzymają wszelką potrzebną pomoc.

 

ZOBACZ: Tragedia podczas ćwiczeń w USA. Nie żyje dwóch polskich żołnierzy

 

Kondolencje rodzinom ofiar złożyli prezydent RP Karol Nawrocki oraz wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

"Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach." - przekazał Kosiniak-Kamysz.

 

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych. Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece." - to treść wpisu prezydenta.

WIDEO: "Nie bądźcie debilami". Wiceszef MON reaguje na słowa Jakubiaka
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CICHOCIEMNIDOWÓDZTWO GENERALNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCHGROMPOLSKAUSAWYPADEKŻOŁNIERZE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 