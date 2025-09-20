Nawrocki wypisał syna z zajęć. Jest reakcja minister edukacji

"Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej" - oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Na wpis głowy państwa zareagowała minister edukacji Barbara Nowacka. "Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę, warto czytać dokumenty!" - skomentowała w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki stwierdził, że edukacja zdrowotna jest przedmiotem o zabarwieniu ideologicznym. "Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody" - zaznaczył w swoim wpisie na platformie X.

Nawrocki wypisał syna z zajęć edukacji zdrowotnej

Jak podkreślił prezydent, "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki". "Ale także przestrzeń do budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".

"W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - podsumował.

Komentarz do oświadczenia Karola Nawrockiego zamieściła w mediach społecznościowych m.in. szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Zwróciła prezydentowi uwagę, że zanim cokolwiek zrobi, powinien przeczytać dokumenty. "W tym przypadku konkretnie - należałoby przeczytać podstawę programową do edukacji zdrowotnej" - wskazała.

Edukacja zdrowotna. Minister Nowacka zareagowała na wpis prezydenta

Minister podkreśliła, że szczególnie prezydent powinien dbać o zdrowie dzieci i zaufanie społeczne do nauczycieli, którzy "mądrze i wrażliwie przekazują wiedzę". Dodała, że informacje na temat "przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki, ruchu, zdrowia psychicznego oraz budowania relacji, szacunku do drugiej osoby" przydadzą się każdemu.

Panie Prezydencie.

Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę, warto czytać dokumenty!



W tym przypadku konkretnie - należałoby przeczytać podstawę programową do Edukacji Zdrowotnej.



— Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) September 20, 2025

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Jest on nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). W tym roku jest nieobowiązkowa.

Rodzic, który nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musi złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musi ją złożyć sam.