Polska
Nawrocki wypisał syna z zajęć. Jest reakcja minister edukacji
Minister edukacji Barbara Nowacka odpowiedziała na oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego

"Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć edukacji zdrowotnej" - oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Na wpis głowy państwa zareagowała minister edukacji Barbara Nowacka. "Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę, warto czytać dokumenty!" - skomentowała w mediach społecznościowych.

Karol Nawrocki stwierdził, że edukacja zdrowotna jest przedmiotem o zabarwieniu ideologicznym. "Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody" - zaznaczył w swoim wpisie na platformie X.

Nawrocki wypisał syna z zajęć edukacji zdrowotnej

Jak podkreślił prezydent, "szkoła to przede wszystkim miejsce nauki". "Ale także przestrzeń do budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja".

 

"W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać" - podsumował.

 

Komentarz do oświadczenia Karola Nawrockiego zamieściła w mediach społecznościowych m.in. szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Zwróciła prezydentowi uwagę, że zanim cokolwiek zrobi, powinien przeczytać dokumenty. "W tym przypadku konkretnie - należałoby przeczytać podstawę programową do edukacji zdrowotnej" - wskazała.

Edukacja zdrowotna. Minister Nowacka zareagowała na wpis prezydenta

Minister podkreśliła, że szczególnie prezydent powinien dbać o zdrowie dzieci i zaufanie społeczne do nauczycieli, którzy "mądrze i wrażliwie przekazują wiedzę". Dodała, że informacje na temat "przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki, ruchu, zdrowia psychicznego oraz budowania relacji, szacunku do drugiej osoby" przydadzą się każdemu.

 

 

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który w tym roku szkolnym zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Jest on nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, przy czym zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). W tym roku jest nieobowiązkowa.

 

Rodzic, który nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musi złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musi ją złożyć sam.

