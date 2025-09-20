Kolejny kraj na celowniku Trumpa, padły groźby. "Do cholery, jak najszybciej"

Donald Trump zagroził władzom Wenezueli, że zapłacą "nieobliczalną cenę", jeśli nie przyjmą z powrotem emigrantów, których - jak twierdzi - specjalnie podrzucili do Stanów Zjednoczonych. "Zabierajcie ich stąd, jak najszybciej" - napisał w mediach społecznościowych.

"Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i ludzi psychicznie chorych, w tym także tych z najgorszych zakładów psychiatrycznych na świecie, którzy zostali podrzuceni do Stanów Zjednoczonych przez wenezuelskie 'władze'" - poinformował Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA przekonuje w swoim wpisie, że "tysiące ludzi zostało zranionych, a nawet zabitych, przez tych 'potworów'".

"Zabierajcie ich z naszego kraju, do cholery, i to jak najszybciej, albo zapłacicie niepoliczalną cenę" - dodał.

USA przeciw Wenezueli. Trump nie chce imigrantów

Swoją groźbę Trump przekazał dzień po tym, jak odniósł się do kolejnego uderzenia na wenezuelską łódź na Morzu Karaibskim, którą - jak podał Biały Dom - miały być transportowane środki odurzające na amerykański rynek.

W ataku rakietowym zginęło trzech członków gangu (prawdopodobnie Tren de Aragua), który według Donalda Trumpa działa na zlecenie rządu Nicolasa Maduro, prezydenta Wenezueli.

Zdaniem Maduro prezydent USA przygotowuje się do inwazji na jego kraj i do zmiany reżimu. Trump odpierał te zarzuty, ale zaznaczał, że może zdecydować się na stanowcze kroki militarne, żeby ustabilizować zagrożenie ze strony wenezuelskich władz. Dotąd w atakach na dwie łodzie u wybrzeży Wenezueli zginęło łącznie 14 osób. Amerykańskie wojsko nie podejmowało prób zidentyfikowania ofiar.

Donald Trump odbiera wizy imigrantom

Amerykański przywódca jest przekonany, że Stany Zjednoczone stały się celem innych państw, które chcą osłabić ich pozycję i zdestabilizować sytuację wewnętrzną. Nie przedstawił jednak żadnego dowodu na poparcie tej tezy.

Polityka migracyjna Donalda Trumpa poskutkowała odebraniem ponad 100 tys. Wenezuelczyków prawa do legalnego pobytu w USA. Władze Wenezueli początkowo odmawiały przyjęcia deportowanych migrantów, lecz w marcu zawarły układ z amerykańską administracją. Jeszcze w lipcu Caracas zgodziło się na repatriację migrantów więzionych w salwadorskim mega więzieniu, dokąd zostali wysłani przez służby Stanów Zjednoczonych.