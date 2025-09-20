Prezydent w drodze do USA. Pierwsza wspólna delegacja z Sikorskim

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotka się z ważnymi inwestorami i Polonią. Spodziewane są także rozmowy z Donaldem Trumpem - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ponadto głowie państwa po raz pierwszy na zagranicznej delegacji towarzyszyć będzie Radosław Sikorski.

Przed wylotem prezydenta do USA na warszawskim lotnisku na Okęciu odbyła się konferencja prasowa, w której na pytania dziennikarzy odpowiadał Marcin Przydacz z KPRP.

Prezydencki minister odniósł się do udziału Karola Nawrockiego w posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. - Głównym celem tej wizyty jest oczywiście wygłoszenie wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym, czyli przed reprezentantami wszystkich państw zgromadzonych w ONZ. W siedzibie w Nowym Jorku pan prezydent wygłosi, (...) programowe wystąpienie co do aktualnych wyzwań, jakie stoją przed światem, przed Polską, przed naszym regionem - wyjaśnił.

Karol Nawrocki leci na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Przydacz zaznaczył, że prezydent będzie mówił o wyzwaniach utrzymania bezpieczeństwa w związku z agresywną postawą Rosji. Jak wskazywał - Kreml pragnie "przebudować dotychczasową architekturę bezpieczeństwa i odejść od świata opartego o zasady prawa międzynarodowego na rzecz prawa opartego o prawo siły, bo w tym istocie kieruje się polityka rosyjska".

Podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nawrocki ma spotkać się z najważniejszymi przedstawicielami świata polityki, gospodarki i biznesu. W kuluarach posiedzenia ma natomiast dojść do jego rozmów z przedstawicielami innych państw.

- Oczywiście będzie tam obecny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i do takiego kontaktu z całą pewnością dojdzie w najbliższym czasie - powiedział Przydacz, dodając, że nie należy spodziewać się pełnoprawnego spotkania w Białym Domu, ponieważ do takiego doszło na początku września.

Wizyta polskiego prezydenta w USA stanowi też okazję do spotkań biznesowych m.in. z najważniejszymi inwestorami amerykańskimi w Polsce oraz tymi, którzy oferują dostawy sprzętu wojskowego.

Nowy Jork. Radosław Sikorski w delegacji z prezydentem

Karol Nawrocki ma zabrać głos w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przydacz zapowiedział, że prezydent podczas swojego wystąpienia zwróci uwagę na rolę ONZ, którą jest m.in. mitygowanie agresywnych postaw niektórych państw. - Niestety nie udaje się to wobec chociażby jednego z państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa, jakim jest Rosja, i na to zwróci uwagę także pan prezydent - zaznaczył. Z kolei podczas spotkania z Polonią ma odbyć się ceremonia wręczenia odznaczeń.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta był również dopytywany o udział wicepremiera Radosława Sikorskiego w sesji ONZ. Marcin Przydacz podkreślił, że jest tylko jedna polska delegacja pod przywództwem Karola Nawrockiego i "w ramach tej delegacji członkiem jest także minister spraw zagranicznych".

- Tak to wygląda w dokumentach, natomiast w praktyce wiadomo, że minister spraw zagranicznych będzie miał szereg swoich własnych spotkań - powiedział Przydacz. Dodał, że do Pałacu Prezydenckiego nie wpłynęła żadna prośba o to, aby minister Sikorski podróżował z prezydentem jednym samolotem.