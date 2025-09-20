Grzybiarz czy szpieg? Incydent na poligonie w Niemczech

Żołnierze Bundeswehry zatrzymali mężczyznę, który wtargnął na poligon w Saksonii-Anhalt. Jak podała "Mitteldeutsche Zeitung", w rozmowie z policjantami 53-latek tłumaczył, że chciał tylko zebrać grzyby. Niemieckie Ministerstwo Obrony nadzoruje śledztwo wszczęte w związku z podejrzeniem szpiegostwa.

Do wtargnięcia na teren poligonu Zeitzer Forst doszło w środę - informuje "Bild". 53-letni obywatel Niemiec został przyłapany przez patrol Bundeswehry i poproszony o opuszczenie placu. Dzień później policja dokonała jego zatrzymania w związku z decyzją śledczych z Ministerstwa Obrony Niemiec.

Poligon Bundeswehry. 53-latek "chciał zebrać grzyby"

Przesłuchiwany przez mundurowych 53-latek zarzekał się, że jest zapalonym grzybiarzem i chciał jedynie zebrać okazy rosnące na poligonie. Policja uważa jednak te tłumaczenia za wątpliwe, wobec czego wszczęto śledztwo w kierunku ustalenia, czy naruszenie terenu Bundeswehry było niefortunnym incydentem, czy próbą szpiegowania dla obcego wywiadu.

"Odpowiedzialne organy bezpieczeństwa rozpoczęły odpowiednie dochodzenia. Proszę zrozumieć, że nie komentujemy toczących się postępowań" - przekazało Federalne Ministerstwo Obrony w odpowiedzi na pytania dziennikarzy "Bild".

Polityk SPD Rüdiger Erben w wywiadzie dla "Mitteldeutsche Zeitung" zasugerował, że takie działanie mogło mieć związek z dywersyfikacją prowadzoną przez Rosję. - Informacje o tym, co odbywa się tam (na poligonie - red.), mogą być interesujące dla rosyjskich służb - powiedział.

- Nie zgubisz się tam przypadkiem jako nieszkodliwy grzybiarz czy spacerowicz - podkreślił Erben.

Podejrzenie o szpiegostwo w Niemczech. Jednostka szybkiego reagowania NATO

Teren Bundeswehry w Saksonii-Anhalt służy jako poligon 701. Batalionu Pancernego. Jak podkreśla "Bild", jednostka wchodzi w skład szybkiego reagowania NATO, które może zostać rozmieszczone na wschodniej flance sojuszu.

Rzeczniczka Ministerstwa Obrony Narodowej przekazała: "Jesteśmy przygotowani na ewentualne incydenty związane z bezpieczeństwem i reagujemy natychmiastowo środkami bezpieczeństwa specjalnie dostosowanymi do miejsca i możliwej sytuacji zagrożenia".