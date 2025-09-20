Gest polityków po śmierci Kirka. Aktywista będzie miał swój dzień pamięci

Senat i Izba Reprezentantów USA ustanowiły "Narodowy Dzień Pamięci Charliego Kirka", który będzie obchodzony w rocznicę jego urodzin. Decyzja ta zapadła zaledwie kilka dni przed planowanym pogrzebem znanego konserwatywnego aktywisty i bliskiego sojusznika Donalda Trumpa.

Senat w USA zatwierdził w piątek rezolucję ustanawiającą 14 października - dzień urodzin Charliego Kirka - jako Narodowy Dzień Pamięci Charliego Kirka. Republikański senator z Florydy Rick Scott, który przewodził inicjatywie, podkreślił, że jest "dumny z poparcia ponad 20 kolegów, aby uhonorować Charliego, poświęcając jego urodziny jako dzień pamięci".

- Charlie był dobrym człowiekiem - oddanym mężem, ojcem i przyjacielem. Jego życie zostało ukształtowane przez wiarę i przekonanie, że w Ameryce debata i dyskusja są kluczowe dla poprawy naszego kraju - powiedział Scott.

USA. Senat upamiętnił Charliego Kirka. "Za wkład w edukację obywatelską"

Rezolucja Senatu uznaje Kirka za jego wkład w edukację obywatelską i służbę publiczną oraz zachęca instytucje edukacyjne, organizacje obywatelskie i obywateli do obchodzenia tego dnia.

Podobną rezolucję zatwierdziła Izba Reprezentantów, choć 96 Demokratów odmówiło poparcia.

ZOBACZ: Popularny talk show zdjęty z anteny. W tle słowa o Charliem Kirku

Charlie Kirk został zastrzelony 10 września podczas przemówienia na plenerowej imprezie na Uniwersytecie Utah Valley w Orem w stanie Utah. Jego pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 21 września, na State Farm Stadium w Glendale w Arizonie.

Oczekuje się, że przemawiać będą m.in. prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarze Marco Rubio, Robert F. Kennedy Jr. i Pete Hegseth, a także Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr., Tucker Carlson, Stephen Miller, Sergio Gor oraz żona Kirka, Erika Kirk.