"Dziewięć milionów takich powerbanków. Taką pojemność będzie miał magazyn energii w Żarnowcu" - powiedział Donald Tusk. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu premier opowiadał o budowie magazynu energii w Żarnowcu. - Naszym celem jest, by do końca kadencji 200 tys. polskich domów posiadało własny magazyn - powiedziała w piątek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W sobotę Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym mówi o nowym projekcie.

"Dziewięć milionów takich powerbanków. Taką pojemność będzie miał magazyn energii w Żarnowcu, który właśnie budujemy" - powiedział premier, pokazując powerbank.

"Bo nowoczesna energetyka tani prąd to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii" - zaznaczył.

Magazyn energii w Żarnowcu to największa tego typu inwestycja w Europie, jak stwierdził premier. "I właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd" - dodał.

Żarnowiec. Rozpoczęto budowę magazynu energii

Jak przekazano w piątek, symbolicznym wbiciem łopaty PGE rozpoczęła budowę bateryjnego magazynu energii o mocy 263 MW i pojemności 900 MWh w Żarnowcu (woj. pomorskie).

Projekt otrzymał pierwszą w Polsce promesę na magazynowanie energii oraz kontrakt w rynku mocy od 2029 roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że PGE planuje dalszy rozwój magazynów energii.

Żarnowiec. Budowa magazynu energii. "Realne wsparcie dla gospodarstw"

- Rozwój odnawialnych źródeł energii musi iść w parze z budową stabilnego, elastycznego systemu elektroenergetycznego. Dlatego inwestujemy w magazyny energii - od wielkoskalowych, takich jak Żarnowiec, po przydomowe, prosumenckie. Naszym celem jest, by do końca kadencji 200 tysięcy polskich domów posiadało własny magazyn energii. To realne wsparcie dla gospodarstw domowych i dla całego systemu - powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas uroczystości rozpoczęcia budowy.

Dodała, że Polska produkuje także komponenty niezbędne do ich funkcjonowania odnawialnych źródeł energii.

- To pierwsza tego typu inwestycja w naszej Grupie, stanowiąca odpowiedź na zmiany w krajowej energetyce oraz rosnący udział OZE w miksie energetycznym. Wprowadzamy tym samym Polskę w nową erę energetyki – nowoczesnej, bezpiecznej i elastycznej

- powiedział z kolei Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.