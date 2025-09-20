Cyberatak na system odpraw i boardingu na kilku europejskich lotniskach, m.in. w Londynie, Berlinie i Brukseli. Część lotów zostało odwołanych lub opóźnionych.

W sobotę doszło do cyberataku na dostawcę usług związanych z systemami odprawy i boardingu - podaje Reuters.

Atak spowodował zakłócenia w funkcjonowaniu kilku głównych europejskich portów lotniczych, w tym londyńskiego Heathrow, Brukseli i Berlina, powodując opóźnienia i odwołania lotów.

Atak sparaliżował automatyczne systemy, przez co procedury związane z odprawą pasażerów i wpuszczaniem ich na pokład można było przeprowadzać tylko ręcznie.

Dostarczająca systemy firma Collins Aerospace poinformowała o problemach technicznych, które mogą powodować opóźnienia dla odlatujących pasażerów - podało londyńskie lotnisko Heathrow.

Cyberatak na europejskie lotniska. Ostrzeżenia dla pasażerów

"Z powodu problemów technicznych u dostawcy usług systemowych działającego w całej Europie, czas oczekiwania przy odprawie jest dłuższy. Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem" - czytamy na stronie berlińskiego lotniska.

Z kolei rzeczniczka lotniska w Brukseli, Ihsane Chioua Lekhli poinformowała, że do godziny 7 odwołano dziewięć lotów, a piętnaście miało co najmniej godzinne opóźnienie.

Więcej informacji wkrótce