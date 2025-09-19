Premier Donald Tusk skomentował słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który mówił o pomocy dla Polski. Jak zaznaczył, "niezależnie od interpretacji" tej wypowiedzi, po ataku dronów nasz kraj otrzymał propozycję wsparcia ze strony wielu innych sojuszników.

Ostatnie słowa prezydenta USA Donalda Trumpa wywołały sporo kontrowersji. Przywódca USA pytany o to, czy w świetle dodatkowych sił obrony powietrznej, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka zrobi to samo, odparł:

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie - przekazał prezydent USA.

USA nie pomogą Polsce? Tusk reaguje po słowach Trumpa

Na jego słowa zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, podkreślając, że nasz kraj może liczyć na wielu sojuszników.

"Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy" - napisał szef rządu.

Z kolei zdaniem szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza w tej wypowiedzi Trump prawdopodobnie pomylił Polskę z Ukrainą.

- Myślę, że doszło do lapsusa, pewnej pomyłki. Dziennikarka zadała pytanie o Polskę, a później o wypowiedzi z sierpnia, które dotyczyły Ukrainy i prezydent Trump zdaje się odpowiadał w sprawie Ukrainy - powiedział w programie "Graffiti".

- Myślę, że naprawdę chodziło o Ukrainę. Nie ma co szukać niepotrzebnych emocji - dodał.

Trump o rosyjskich dronach w Polsce. "Nie powinno ich tam być"

Trump podczas wywiadu dla Fox News wypowiedział się także o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. - Nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich tam być, bądźmy szczerzy. Ale podobno zostały wyłączone. Wiesz, dzisiaj można wyłączać drony - przekazał.

- Świetnym sposobem ataku na drona jest wyłączenie go, a one spadają wszędzie. Więc miejmy nadzieję, że tak było - powiedział Trump.