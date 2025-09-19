Wypadek latających samochodów w Chinach. Maszyny zderzyły się w powietrzu

Wypadek latających samochodów w Chinach. Maszyny zderzyły się w powietrzu
W Chinach doszło do zderzenia w powietrzu latających samochodów

Dwa latające samochody zderzyły się w Chinach podczas próby przed pokazem. Do kolizji aut firmy Xpeng AeroHT doszło w powietrzu. Jeden z pilotów odniósł obrażenia. Z kolei maszyna, która runęła na ziemię, stanęła w płomieniach.

We wtorek w Changchun - mieście w północno-wschodnich Chinach - podczas przygotowań do pokazów lotniczych, dwa latające samochody firmy Xpeng AeroHT zderzyły się ze sobą w trakcie lotu- przekazał portal BBC.

 

Jak dodano, w wyniku kolizji jeden z pilotów odniósł obrażenia. Z kolei maszyna, która runęła na ziemię, stanęła w ogniu. "Pojazd doznał uszkodzeń kadłuba i zapalił się podczas lądowania" - przekazała firma w oświadczeniu dla mediów.

Chiny. Zderzenie latających samochodów podczas pokazów. Ranny pilot

Nagrania prezentowane w mediach państwowych pokazują kłęby dymu wydobywające się z jednego z pojazdów i jadące na miejsce zdarzenia wozy strażackie i karetki pogotowia.

 

 

 


Służby przekazały, że w incydencie nie ucierpiały postronne osoby. "Wszyscy pracownicy obecni na miejscu zdarzenia są bezpieczni, a lokalne władze w sposób uporządkowany zakończyły działania ratownicze" - dodano w komunikacie.

 

ZOBACZ: Tą rakietą Chiny chcą wysłać ludzi na Księżyc. Potężna konstrukcja

 

Celem pokazów, przed którymi doszło do wypadku, było zaprezentowanie nowoczesnych technologii i promocja chińskiego przemysłu latających samochodów.

 

Elektryczne latające samochody firmy Xpeng startują i lądują pionowo. Przedsiębiorstwo ma nadzieję sprzedawać je po około 300 000 dolarów (ponad 1 mln złotych) za sztukę. W styczniu firma przekazała, że ma około 3000 zamówień na ten pojazd.

