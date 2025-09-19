Tegoroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych, czyli liczenie katolików zobowiązanych do uczestniczenia w mszy świętej i przystępujących do komunii świętej, odbędzie się 19 października we wszystkich parafiach na terenie kraju. Decyzję w tej sprawie podjęła Konferencja Episkopatu Polski. Rok temu najwyższy wskaźnik communicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej.

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła uchwałę dotyczącą tegorocznej edycji badania niedzielnych praktyk religijnych. Polega ono na

liczeniu katolików zobowiązanych do uczestniczenia w mszy świętej i przystępujących do komunii świętej. Zgodnie z wydaną decyzją, badanie zostanie przeprowadzone 19 października we wszystkich parafiach na terenie kraju.

ZOBACZ: To nabożeństwo różni się od zwykłej mszy. Każdy katolik powinien wiedzieć, dlaczego

Tradycyjnie liczenie wiernych w Polsce odbywa się każdego roku w jedną z październikowych niedziel. Dane Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC pokazują, że w 2023 roku wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej wynosił 29,2 proc., natomiast przyjmujących komunię świętą - 14,2 proc.

Za miesiąc wielkie liczenie wiernych. Znamy wyniki z poprzednich lat

Wyniki były zbliżone do tych z poprzednich lat. W 2022 roku wskaźnik dominicantes wyniósł 29,5 proc., natomiast wskaźnik communicantes - 13,9 proc. W 2021 roku odsetek katolików uczestniczących w mszy świętej uplasował się na poziomie 28,3 proc., a tych przyjmujących komunię świętą - 12,9 proc.

ZOBACZ: Będą liczyć katolików. Wyznaczono datę

W ubiegłym roku najwyższy wskaźnik communicantes odnotowano na terenie diecezji tarnowskiej, gdzie wyniósł on 24,4 proc. Na drugim miejscu uplasowała się natomiast diecezja zamojsko-lubaczowska, która osiągnęła wynik 21,1 proc. Na podium znalazła się również diecezja białostocka, gdzie odsetek katolików przyjmujących komunię świętą wyniósł 20,01 proc.

Badanie niedzielnych praktyk religijnych. Te archidiecezje wypadły najgorzej

Najniższy wskaźnik communicantes w 2023 roku odnotowano w archidiecezjach szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej. W obu przypadkach wyniósł on po 8,5 proc.

ZOBACZ: Atak na księdza podczas mszy. 47-latkowi grozi do pięciu lat więzienia

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza został założony w 1972 roku przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego jako Zakład Socjologii Religii. Jest on najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym, który prowadzi działania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Realizując swoje cele, współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.