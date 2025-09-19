W centrum Berlina w czwartek wieczorem ewakuowano około dziesięciu tysięcy osób. Władze zarządziły ewakuację po znalezieniu niewybuchu z czasu II wojny światowej. To drugie takie odkrycie w stolicy Niemiec w ostatnich dniach.

Bombę pokrytą mułem znaleziono na głębokości czterech metrów w rzece Sprewie. Do odkrycia doszło podczas prac budowlanych - podało Deutsche Welle. W Niemczech powszechną praktyką jest sprawdzanie terenu z powodu obaw o znalezienie niewybuchów z czasów II wojny światowej

Ewakuacja w Berlinie. W rzece znaleziono niewybuch

Policja utworzyła strefę bezpieczeństwa o promieniu 500 metrów w centrum Berlina, w dzielnicy Mitte. Znajdują się w niej m.in. Brama Brandenburska czy Unter den Linden.

Mieszkańcy byli informowani o ewakuacji przez funkcjonariuszy, którzy chodzili od drzwi do drzwi w obrębie strefy. Według informacji służb, ​​w czwartek wieczorem około dziesięć tysięcy osób zostało poproszonych o opuszczenie swoich domów.

Ewakuacja w Berlinie. Kolejna w tym tygodniu

Rzecznik berlińskiej policji powiedział agencji dpa, że niewybuch nie stanowi żadnego zagrożenia i nie trzeba jej rozbrajać. W piątek zostanie rozbrojony inny ze znalezionych w tym tygodniu niewybuchów.

W berlińskiej dzielnicy Spandau zaplanowanie jest rozbrojenie stukilogramowej bomby, która została odkryta w środę. Nie stanowiła ona zagrożenia, więc służby zdecydowały się na późniejszą akcję. Wokół obiektu utworzono strefę bezpieczeństwa, a lokalna siłownia stała się schronieniem awaryjnym. Ewakuowano około 12 400 osób.