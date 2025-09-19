Tragiczny wypadek Tesli, do którego doszło na początku września w niemieckiej miejscowości Schwerte, wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa kierowców oraz pasażerów samochodów elektrycznych. Przedsiębiorstwo Elona Muska zapowiedziało wprowadzenie zmian technicznych w mechanizmie drzwi swoich pojazdów, tak, aby ich wyważenie w razie wypadku było łatwiejsze.

Tesla zapowiedziała wprowadzenie zmian technicznych w mechanizmie drzwi swoich samochodów, tak aby ich otwieranie stało się łatwiejsze. Jest to reakcja na wypadek, do którego doszło 7 września w niemieckiej miejscowości Schwerte. Wówczas pojazd z niewyjaśnionych przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęli 43-letni kierowca i dwoje dzieci.

Samochód marki Tesla stanął w płomieniach. Z pojazdu zdołało się wydostać trzecie dziecko, któremu jako jedynemu udało się uwolnić z siedzenia pasażera i z pomocą świadków zdarzenia opuścić wrak. Relacje zgromadzonych wskazują na to, że pozostałych drzwi pojazdu nie udało się wyważyć.

ZOBACZ: Tesla eksplodowała przed hotelem Trumpa. Możliwy "akt terroru"

Niemiecka policja nadal zajmuje się badaniem okoliczności wypadku. Póki co nie jest jasne, czy doprowadziła do niego usterka techniczna pojazdu, nadmierna prędkość czy stan zdrowotny kierowcy. Zbadanie wraku zostało już zlecone specjalistom, natomiast wyników ekspertyzy można się spodziewać w najbliższych tygodniach.

Na Teslę spadła fala krytyki. Chodzi o drzwi samochodów

Zdarzenie wywołało poruszenie wśród lokalnej społeczności. W okolicy stanęły znicze oraz kwiaty. Technologia wykorzystywana przez Teslę stała się natomiast obiektem licznych dyskusji. Krytycy zauważyli, że w przeciwieństwie do klasycznych pojazdów, drzwi kilku modeli tej marki otwierane są od zewnątrz za pomocą wysuwanych klamek lub od wewnątrz za pomocą specjalnych przycisków.

ZOBACZ: Tesla tonęła w jeziorze. Kierowca pomylił biegi

Jeżeli zabraknie zasilania, pasażerowie muszą skorzystać z mechanicznych napędów awaryjnych. Znalezienie odpowiednich przycisków bywa kłopotliwe, gdyż znajdują się one w różnych miejscach w zależności od modelu. Niektóre z nich są ukryte pod siedzeniami, dlatego w razie wypadku dotarcie do nich może okazać się niemożliwe zarówno dla poszkodowanych, jak i świadków.

Śmiertelny wypadek samochodowy w Niemczech. Drzwi nie udało się wyważyć

Ostatecznie jeden z mieszkańców Schwerte skierował do niemieckiego Bundestagu petycję, w której domaga się wprowadzenia nowych przepisów prawnych. Postuluje on, aby wszystkie pojazdy zarejestrowane w Niemczech miały "łatwo dostępne, wyraźnie rozpoznawalne mechaniczne odryglowanie awaryjne", które musiałoby znaleźć się zarówno od zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony drzwi.

Jak podkreślił autor petycji, dzięki wprowadzeniu tego typu zmian otworzenie drzwi samochodu elektrycznego byłoby łatwiejsze nawet w sytuacji, kiedy zabraknie prądu. Na tę prośbę zareagowała sama Tesla. Główny projektant Franz von Holzhausen przyznał, że konieczne jest wprowadzenie pewnych ulepszeń, które wpłyną na bezpieczeństwo kierowców oraz pasażerów.

ZOBACZ: Zginął, gdy jego Tesla była "na autopilocie". W trakcie wypadku miał grać na komórce

Wskazał on, że tym, nad czym obecnie pracuje Tesla, jest połączenie elektronicznej i mechanicznej technologii otwierania drzwi. Po wprowadzeniu zmian otwierane miałyby być za pomocą jednego przycisku, dzięki czemu korzystanie z pojazdu w nagłych sytuacjach byłoby bardziej intuicyjne.