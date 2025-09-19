Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną Estonii. Trzy myśliwce MIG-31 bez pozwolenia przekroczyły granicę, pozostając nad terytorium kraju NATO przez 12 minut. Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna określił ten incydent jako "bezprecedensowy i niezwykle brutalny".

Do naruszenia przestrzeni Estonii doszło w piątek. Piloci myśliwców MIG-31 nie zgłaszali wcześniej zamiaru lotu, nie mieli także planów prowadzenia operacji w pobliżu granicy.

Z informacji przekazanych przez serwis LRT wynika ponadto, że samoloty nie miały aktywnej dwukierunkowej łączności radiowej z estońskim organem kontroli ruchu lotniczego.

Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. Rząd wezwał szefa dyplomacji Rosji

Estońskie MSZ wezwało pełniącego obowiązki chargé d'affaires Federacji Rosyjskiej, by złożyć protest i notę dyplomatyczną w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej. - Rosja już czterokrotnie naruszyła estońską przestrzeń powietrzną w tym roku, co samo w sobie jest nie do przyjęcia - przekazał szef resortu Margus Tsahkna.

- Dzisiejsze wtargnięcie, kiedy trzy myśliwce wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, jest bezprecedensowe i niezwykle brutalne - dodał, cytowany przez LRT. Zdaniem przedstawiciela rządu Estonii, "coraz częstsze próby testowania granic przez Rosję i rosnąca agresja muszą spotkać się z szybką intensyfikacją presji politycznej i gospodarczej".

Rosja wdarła się nad terytorium NATO. "Nie do przyjęcia"

Wcześniej w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła przyjęcie 19. pakietu sankcji unijnych wobec Rosji. Zwracała przy tym uwagę na eskalację działań rosyjskiej armii w powietrzu, a także przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii.

- To nie są działania kogoś, kto pragnie pokoju. Prezydent (Władimir) Putin raz po raz eskalował działania - powiedziała.

Z kolei w programie "Dzień na świecie" generał David Deptula ocenił, że Putin sprawdza, jak daleko może się posunąć. - Putin planuje (wojnę red.), ale nie wydaje mi się żeby był na to gotowy. On naciska, wywiera presję, żeby zobaczyć, jak daleko można się posunąć. On rozumie tylko język siły, więc NATO musi wyznaczyć linie - powiedział.