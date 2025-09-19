Po naruszeniu estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce Estonia wnioskuje o uruchomienie artykułu 4 NATO. "Odpowiedź Sojuszu była szybka i zdecydowana" - podkreślił Mark Rutte. Reakcja zapowiada również Bruksela. "Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją" - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Władze Estonii poinformowały, że trzy rosyjskie samoloty wojskowe MIG-31 wleciały w jej przestrzeń powietrzną i pozostawały tam przez 12 minut. Estońskie władze nazwały to "bezprecedensowo zuchwałym" wtargnięciem.

- NATO zareagowało natychmiast i przechwyciło rosyjskie samoloty, które w piątek rano naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii - przekazała rzeczniczka NATO Allison Hart.

"Odpowiedź NATO była szybka i zdecydowana" - podkreślił również w mediach społecznościowych szef Sojuszu Mark Rutte i dodał, że o incydencie rozmawiał już telefonicznie z władzami Estonii.

Szef estońskiego rządu Kristen Michal poinformował, że w związku z rosyjskim naruszeniem Estonia zdecydowała się wystąpić o konsultacje w ramach artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Unia Europejska zapowiada działania

Na incydenty z udziałem rosyjskich myśliwców zareagowali liderzy UE. "Europa solidaryzuje się z Estonią w obliczu najnowszego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją, inwestując jednocześnie w silniejszą flankę wschodnią" - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"W miarę eskalacji zagrożeń będzie rosła także nasza presja" - dodała, wzywając jednocześnie przywódców Wspólnoty do szybkiego zatwierdzenia 19. pakietu unijnych sankcji wobec Moskwy.

Stanowczo zareagował również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, podkreślając, że Unia Europejska "zdecydowanie solidaryzuje się z Estonią".

"Dzisiejsze naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie samoloty wojskowe jest kolejną niedopuszczalną prowokacją. Podkreśla to po raz kolejny pilną potrzebę wzmocnienia naszej wschodniej flanki, pogłębienia europejskiej współpracy obronnej i zwiększenia presji na Rosję" - napisał na platformie X.

ZOBACZ: Przesuwają się na zachód. Media: Rosja buduje nowy punkt wystrzeliwania dronów

Zapowiedział również, że "odpowiedź UE na działania Rosji" znajdzie się w agendzie nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze 1 października.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zwróciła uwagę, że to już trzecie naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ostatnich dniach. "To niezwykle niebezpieczna prowokacja i kolejny przykład eskalacji napięcia. Putin testuje determinację Zachodu. Nie możemy okazywać słabości" - podkreśliła.

Zachód i NATO reagują na naruszenia rosyjskich myśliwców

Solidarność z Estonią wyraziły także państwa regionu. "W zeszłym tygodniu Polska, dziś Estonia. Rosja kolejny raz prowokuje i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem. Polska stanowczo potępia ten incydent i deklaruje pełne wsparcie dla Estonii" - oświadczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Głos zabrała również Ukraina. "Dzisiejsze wtargnięcie rosyjskich myśliwców to kolejna eskalacja i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. Rosja musi odczuć miażdżącą presję polityczną i gospodarczą. Półśrodki już nie wystarczą" - napisał wiceminister spraw zagranicznych Andrij Sybiha.

ZOBACZ: "Mur dronowy" na wschodniej granicy UE. "Gigantyczna zasługa premiera Tuska"

"Rosja musi stawić czoła miażdżącej presji politycznej i gospodarczej. Dopóki nie spotka się z naprawdę zdecydowaną reakcją, Moskwa będzie tylko bardziej arogancka i agresywna. Czas położyć kres bezkarności Putina" - dodał.

Do wydarzeń odniósł się także niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul. "Naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję jest niedopuszczalne. Estonia ma pełną solidarność Niemiec. Natychmiast przechwytując rosyjskie samoloty, pokazujemy, że NATO jest zawsze gotowe do obrony" - podkreślił na platformie X.