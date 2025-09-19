Rosja rozpoczęła budowę nowego centrum operowania dronami - donosi "The Kyiv Independent", powołując się na stanowisko eksperta białego wywiadu. Nowy punkt, z którego mają być wystrzeliwane bezzałogowce, znajduje się w rosyjskim obwodzie briańskim, czyli niecałe 35 km od granicy z Ukrainą.

Informacje o potencjalnej nowej bazie dronowej w obwodzie briańskim przekazał Brady Africk, analityk białego wywiadu, polegającego na gromadzeniu danych z ogólnodostępnych źródeł. Jako dowód wskazał zdjęcia satelitarne, udostępnione przez amerykański koncern Maxar Technologies.

Zarejestrowany 14 września obraz z satelity pokazuje obszar magazynowy oraz szyny startowe dla dronów. Dla porównania - na nagraniu satelitarnym z lipca teren ten pozostawał niezagospodarowany.

Rosyjski obwód briański leży na północny wschód od ukraińskich obwodów czernihowskiego i sumskiego. "To strategicznie ważny region dla rosyjskich ataków na Ukrainę" - podaje "Kyiv Independent".

Russia recently built a new drone launch site in Bryansk oblast, just 35 kilometers from the border with Ukraine.



Imagery from @Maxar via @SkyfiApp pic.twitter.com/TjavRg3JJq — Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2025

Rosyjskie drony. "Chcą wystrzeliwać dwa tysiące na raz"

Nowy punkt militarny Rosji znajduje się 35 km od granicy z Ukrainą. Wspomniany serwis podkreślił jednak, że już wcześniej podczas pełnoskalowej wojny w obwodzie briańskim dochodziło do wystrzeliwania dronów. Także strona ukraińska miała prowadzić tam swoje działania, niszcząc część celów wojskowych.

"Rosja już wykorzystuje wieś Nawla w obwodzie briańskim do wystrzeliwania dronów na Ukrainę, a także obiekty w Kraju Krasnodarskim" - zaznaczyli dziennikarze "KI".

Obwód czernihowski jest jednym z najdalej wysuniętych na zachód obwodów Rosji. Dziennik przypomina, że Kreml dysponuje dronami bojowymi typu Shahed, których szacowany zasięg to nawet 2,5 tys. kilometrów.

"W ciągu ostatnich kilku miesięcy ataki powietrzne Moskwy uległy znacznej eskalacji. W lipcu Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie rekordową liczbę 6 129 dronów typu Shahed. Masowe ataki trwały do jesieni, a rekordowa liczba 810 dronów została wystrzelona w nocy 7 września" - podają ukraińscy dziennikarze.

Zdaniem służb wywiadowczych Rosja dąży do wystrzeliwania na raz dwóch tysięcy dronów. Na podobny cel wskazywał w lipcu niemiecki generał Christian Freuding.

Rosja zagraża bezpieczeństwu krajów NATO. Przypadki naruszeń przestrzeni

Zagrożenie rosyjskimi atakami dronowymi dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także krajów wschodniej flanki NATO. W nocy z 9 na 10 września doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez 21 bezzałogowców, z których część została zestrzelona przez krajowe i sojusznicze lotnictwo obronne.

Natomiast kilka dni później incydent z wdarciem się rosyjskiego drona zgłosiła Rumunia. "Rumunia potępia zachowanie Rosji i podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa" - podkreśliła minister spraw zagranicznych Oana Toiu.

W piątek, podczas ogłaszania przyjęcia 19. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaznaczyła, że w ostatnim czasie Rosja przeprowadziła jedne z największych ataków dronowych i rakietowych na Ukrainę od początku wojny, a w ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną UE zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. - To nie są działania kogoś, kto pragnie pokoju. Prezydent (Władimir) Putin raz po raz eskalował działania - powiedziała.