Ogromny pożar w Hajnówce, płonie budynek handlowo-usługowy. W akcji ponad 20 zastępów straży
W nocy doszło do pożaru budynku handlowo-usługowego w Hajnówce. Na miejscu pracują strażacy. Według informacji przekazanych przez służby nikt nie ucierpiał.
Jak przekazał bryg. Piotr Sienkiewicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, zgłoszenie o pożarze wpłynęło chwilę po północy.
Pożar w Hajnówce. Płonie sklep z meblami
- Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zauważyli, że spod dachu budynku wydobywa się bardzo dużo dymu, który widoczny był na całej szerokości budynku, na ostatnim, trzecim piętrze - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Piotr Sienkiewicz.
Ogień rozprzestrzeniał się szybko ze względu materiały łatwopalne - drewniany dach i elementy wykończeniowe. Wewnątrz budynku znajdował się sklep meblowy. Pożar szybko przeniósł się na cały budynek.
- Na miejscu w szczytowym momencie działały 24 pojazdy pożarnicze i ok. 50 strażaków zawodowych i ochotników - dodał bryg. Sienkiewicz.
Nie odnotowano osób poszkodowanych. Zablokowany jest odcinek drogi przy ul. Armii Krajowej.
Trwa akcja na zewnątrz budynku. Strażacy nie mogą jeszcze bezpiecznie wejść do środka.