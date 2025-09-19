Ogromny pożar w Hajnówce, płonie budynek handlowo-usługowy. W akcji ponad 20 zastępów straży

Polska
Ogromny pożar w Hajnówce, płonie budynek handlowo-usługowy. W akcji ponad 20 zastępów straży
KPP SP w Hajnówce
Pożar w Hajnówce. Ogień w budynku handlowo-usługowym

W nocy doszło do pożaru budynku handlowo-usługowego w Hajnówce. Na miejscu pracują strażacy. Według informacji przekazanych przez służby nikt nie ucierpiał.

Jak przekazał bryg. Piotr Sienkiewicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, zgłoszenie o pożarze wpłynęło chwilę po północy. 

Pożar w Hajnówce. Płonie sklep z meblami 

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zauważyli, że spod dachu budynku wydobywa się bardzo dużo dymu, który widoczny był na całej szerokości budynku, na ostatnim, trzecim piętrze - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Piotr Sienkiewicz.

 

Ogień rozprzestrzeniał się szybko ze względu materiały łatwopalne - drewniany dach i elementy wykończeniowe. Wewnątrz budynku znajdował się sklep meblowy. Pożar szybko przeniósł się na cały budynek.

 

- Na miejscu w szczytowym momencie działały 24 pojazdy pożarnicze i ok. 50 strażaków zawodowych i ochotników - dodał bryg. Sienkiewicz.

 

Nie odnotowano osób poszkodowanych. Zablokowany jest odcinek drogi przy ul. Armii Krajowej. 

 

Trwa akcja na zewnątrz budynku. Strażacy nie mogą jeszcze bezpiecznie wejść do środka.

Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
