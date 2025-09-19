W nocy doszło do pożaru budynku handlowo-usługowego w Hajnówce. Na miejscu pracują strażacy. Według informacji przekazanych przez służby nikt nie ucierpiał.

Jak przekazał bryg. Piotr Sienkiewicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce, zgłoszenie o pożarze wpłynęło chwilę po północy.

Pożar w Hajnówce. Płonie sklep z meblami

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zauważyli, że spod dachu budynku wydobywa się bardzo dużo dymu, który widoczny był na całej szerokości budynku, na ostatnim, trzecim piętrze - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl bryg. Piotr Sienkiewicz.

Ogień rozprzestrzeniał się szybko ze względu materiały łatwopalne - drewniany dach i elementy wykończeniowe. Wewnątrz budynku znajdował się sklep meblowy. Pożar szybko przeniósł się na cały budynek.

- Na miejscu w szczytowym momencie działały 24 pojazdy pożarnicze i ok. 50 strażaków zawodowych i ochotników - dodał bryg. Sienkiewicz.

Nie odnotowano osób poszkodowanych. Zablokowany jest odcinek drogi przy ul. Armii Krajowej.

Trwa akcja na zewnątrz budynku. Strażacy nie mogą jeszcze bezpiecznie wejść do środka.