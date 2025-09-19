Prezydentura Karola Nawrockiego oceniana jest pozytywnie przez 57,5 procent badanych, a negatywnie przez 32,9 procent. Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys, prezydenta najlepiej ocenia grupa wiekowa 18-29 lat (73 proc.).

W sondażu przeprowadzony dla Wirtualnej Polski respondentom zadano pytanie, jak oceniają Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP.

Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego? Najnowszy sondaż

Ponad połowa ankietowanych (57,5 proc.) ocenia pozytywnie obecnego prezydenta, z czego 25 proc. z nich "zdecydowanie pozytywnie", a 32,5 proc. "raczej pozytywnie". Negatywne zdanie na temat prezydentury Nawrockiego ma 32,9 proc. badanych. "Zdecydowanie negatywnie" prezydenturę Nawrockiego oceniło 12,6 proc. z nich, a "raczej negatywnie" 20,3 proc.

Najbardziej krytyczną opinię na temat głowy państwa mają mieszkańcy wsi - 38 proc. ankietowanych. Negatywnie ocenia go też 36 proc. mieszkańców dużych miast powyżej 250 tys. mieszkańców.

Najlepszy wynik Nawrocki zyskuje wśród mieszkańców małych miast do 50 tysięcy mieszkańców (60 proc.) i osób z wykształceniem średnim (68 proc).

Prezydenta lepiej oceniają mężczyźni (69 proc.) niż kobiety (44 proc.).

Nawrocki z wysokim poparciem wśród młodych. Nowy sondaż

Z badania wynika, że Nawrocki ma dobre notowania w grupie wiekowej 18-29 lat. Pozytywnie ocenia go 73 proc. młodych badanych, a negatywnie 27 proc. W grupie 30-39 lat, pozytywnie ocenia go 67 proc., a negatywnie - 22 proc.

Mniejsze poparcie dla działań prezydenta odnotowano w wieku od 40 do 49 lat, gdzie pozytywnie ocenia go 59 proc, a negatywnie 33 proc. Wśród osób z grupy 50-59 lat, 53 proc. ocenia go pozytywnie, 28 proc. negatywnie. W przedziale 60-69 lat, pozytywną opinię wyraziło 57 proc. badanych, a 35 proc. negatywną.

Spośród osób starszych - w wieku 70 lat i więcej - 42 proc. respondentów ocenia Nawrockiego pozytywnie, a 52 proc. negatywnie.

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI/CAWI w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób.