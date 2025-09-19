Economist Intelligence Unit opublikował coroczny ranking jakości życia w 173 miastach świata. Na szczycie znalazła się Kopenhaga, która wyprzedziła dotychczasowego lidera: Wiedeń. Na końcu zestawienia uplasowały się miasta ogarnięte konfliktami i kryzysami, a wśród nich jedna stolica Europy.

Zestawienie EIU pokazuje, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na stabilność, sprawną infrastrukturę i bezpieczeństwo, a gdzie codzienność wciąż oznacza walkę z przemocą i niedostatkiem podstawowych usług publicznych. Ranking obejmuje pięć kluczowych kategorii, od opieki zdrowotnej, przez edukację, po kulturę i środowisko - i jest aktualizowany co roku.

Jak powstaje ranking i które miasto znalazło się na szczycie?

Eksperci z Economist Intelligence Unit analizują co roku 173 miasta, biorąc pod uwagę stabilność, opiekę zdrowotną, edukację, kulturę, środowisko i infrastrukturę. Łącznie ocenianych jest ponad 30 czynników.

To właśnie na podstawie tych kryteriów powstaje wskaźnik, w którym maksymalny wynik to 100 punktów. Najnowsze zestawienie pokazuje, że najlepiej żyje się w miastach bezpiecznych, dobrze skomunikowanych i oferujących wysoki standard usług publicznych.

W tym roku na czele znalazła się Kopenhaga, która wyprzedziła dotychczasowego lidera - Wiedeń. W pierwszej dziesiątce uplasowały się także m.in. Zurych, Genewa, Melbourne czy Vancouver.

Najtrudniejsze miasta do życia według EIU

Codzienność w miastach dotkniętych wojną, kryzysem politycznym czy brakami infrastrukturalnymi jest wyjątkowo wymagająca. Konflikty zbrojne, niestabilność władz, korupcja oraz przeciążone usługi publiczne sprawiają, że mieszkańcy często muszą mierzyć się z brakiem bezpieczeństwa i podstawowych udogodnień. W tegorocznym rankingu najgorzej wypadł Damaszek, a w dolnej dziesiątce znalazły się także m.in.:

Trypolis

Dhaka

Karaczi

Algier

Lagos

Harare

Port Moresby

Caracas

Na liście jest również stolica Ukrainy - Kijów.

Co mówią wyniki rankingu?

Zestawienie EIU nie ocenia prestiżu, lecz realne warunki życia mieszkańców. Kopenhaga znalazła się na szczycie dzięki stabilności, bezpieczeństwu i konsekwentnym inwestycjom w infrastrukturę oraz przestrzeń publiczną. Z kolei Damaszek czy Kijów zamykają listę dlatego, że wojna i brak bezpieczeństwa uniemożliwiają tam codzienne funkcjonowanie.

Polska nie znalazła się w tegorocznym rankingu Economist Intelligence Unit, ale obraz jakości życia w kraju dobrze pokazuje Happy City Index 2024, opracowany przez Institute for Quality of Life w Londynie. Badanie objęło 250 miast z całego świata i brało pod uwagę 24 czynniki (np. zarządzanie miastem czy infrastruktura).

Jak podaje Związek Miast Polskich, w Happy City Index 2024 znalazło się sześć polskich miast. Najlepiej wypadła Gdynia, zajmując 97. miejsce na świecie. W zestawieniu uwzględniono także m.in. Gdańsk (120. pozycja), Rzeszów (147.) oraz Katowice (177.).

red. / polsatnews.pl