12 września zmarł ppłk Konrad Barnaś, szef sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. W sieci pojawiły się teorie spiskowe na temat okoliczności śmierci żołnierza. "Prosimy o niewykorzystywanie tej tragedii do jakichkolwiek celów dezinformacji"– poinformowało w wydanym komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort przekazał, że oficer zmarł po długiej walce z chorobą.

Podpułkownik Konrad Barnaś zmarł 12 września. Był spadochroniarzem, szefem sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych. W 2011 roku brał udział w misji w Afganistanie jako Dowódca Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych.

Szef sztabu w Mirosławcu nie żyje. MON o przyczynie śmierci

W związku z opublikowaniem tej informacji przez jednostkę kilka dni po śmierci żołnierza i naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w nocy z 9 na 10 września, w sieci pojawiły się teorie spiskowe na temat powiązania tych okoliczności ze śmiercią oficera.

Oświadczenie w tej sprawie opublikowało w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej informując, że wojskowy zmarł po po długiej walce z chorobą.

"STOP DEZINFORMACJI! Uwaga na pojawiające się w sieci nieprawdziwe informacje dotyczące śmierci szefa Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Prawdą jest, że przyczyną śmierci była przegrana walka z długotrwałą chorobą." – napisano w komunikacie.

Ministerstwo apeluje o walkę z dezinformacją

MON zaapelował także o dokładne weryfikowanie informacji pojawiających się w przestrzeni internetowej.

"Apelujemy o rozwagę! Zanim udostępnisz post czy komentarz – sprawdź źródło i korzystaj wyłącznie z wiarygodnych i oficjalnych komunikatów. Mając na uwadze dobre imię zmarłego żołnierza i trudny czas dla jego bliskich prosimy o niewykorzystywanie tej tragedii do jakichkolwiek celów dezinformacji czy tworzenia spiskowych teorii podających inne przyczyny śmierci. Dezinformacja działa tylko wtedy, gdy dajemy się jej zwieść. Nie powielaj kłamstw!" – dodano.