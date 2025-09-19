Marcin Przydacz w programie "Graffiti" [OGLĄDAJ]




Gościem Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu "Graffiti" był szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Wśród tematów m.in. problemy z komunikacją na linii rząd- kanelaria prezydenta i reakcja na słowa Donalda Trumpa o pomocy Polsce po zakończeniu wojny. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godz. 7:40.

Wcześniejsze wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj. 

WIDEO: Reparacje wojenne od Niemiec. "W tej sprawie coś ruszyło"
