Marcin Przydacz w programie "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Gościem Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu "Graffiti" był szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Wśród tematów m.in. problemy z komunikacją na linii rząd- kanelaria prezydenta i reakcja na słowa Donalda Trumpa o pomocy Polsce po zakończeniu wojny. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii od godz. 7:40.