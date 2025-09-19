Katastrofa samolotu w Nashville. Wśród ofiar zdobywca Grammy

Trzy osoby zginęły w katastrofie małego samolotu w Karolinie Północnej. W śród ofiar jest Brett James, autor tekstów piosenek, zdobywca nagrody Grammy i członek Nashville Songwriters Hall of Fame, zginął w katastrofie lotniczej.

Jak przekazuje portal WLOS do katastrofy lotniczej doszło w czwartek, 18 września. Cirrus SR22T, zarejestrowany na Bretta Jamesa wystartował z Nashville o 12:41 czasu lokalnego (19:41 w Polsce) i rozbił się w pobliżu szkoły podstawowej Iotla Valley. Biuro szeryfa hrabstwa Macon przekazało, że uczniowie i personel szkoły są bezpieczni - nikt nie odniósł obrażeń.

USA. Katastrofa samolotu w pobliżu szkoły

Federalna Administracja Lotnictwa przekazała w oficjalnym komunikacie, że jednosilnikowy samolot rozbił się tuż przed godziną 15:00 (22:00 w Polsce). Na pokładzie znajdowały się trzy osoby.

"FAA i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) przeprowadzą dochodzenie. NTSB będzie kierować dochodzeniem i przekaże dalsze informacje" - przekazano.

ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w USA. Mały samolot uderzył w dom

Na razie nie wiadomo, co mogło doprowadzić do katastrofy. Dochodzenie obejmie wszystkie czynniki tym warunki pogodowe, ewentualne awarie mechaniczne i działania pilota.

Cirrus jest znany dzięki innowacjom i wielu funkcjom zapewniającym maksymalne bezpieczeństwo. Jest w dużej mierze wykonany z kompozytów z włókna szklanego, wyposażony w najnowocześniejszą zintegrowaną awionikę oraz w kompletny system ratunkowy. W przypadku awarii cały samolot może opaść na ziemię za pomocą spadochronu w sytuacji awaryjnej.

Brett James - tekściarz, producent i zdobywca Grammy

Brett James urodził się w 1968 roku i początkowo starał się być solowym artystą. W 1995 roku wydał swój pierwszy album, ale szybko przeszedł za kulisy i zaczął sprzedawać swoje teksty piosenek innym. W swojej karierze nagrał ponad 800 piosenek z takimi artystami jak Tim McGraw, Taylor Swift i Bon Jovi. Jednym z jego najsłynniejszych hitów jest "Jesus, Take the Wheel", śpiewany przez Carrie Underwood.

ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w czasie prób do Air Show. Rozbił się F-16

Piosenka Carrie Underwood osiągnęła 20. miejsce na liście Billboard Hot 100. Została także dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy, zdobywając nagrodę za najlepszą piosenkę country.

James został dwukrotnie uhonorowany tytułem Country Music Association Award for Song of the Year, a w 2020 roku został wybrany do Nashville Songwriters Hall of Fame. James pracował również jako producent, zasiadał w zarządach Country Music Association i Recording Academy oraz był właścicielem wydawnictwa Cornman Music.

ZOBACZ: Katastrofa podczas ćwiczeń. Zderzyły się francuskie odrzutowce

Nashville Songwriters Association International po śmierci artysty wydało oświadczenie.

"Rodzina NSAI jest wstrząśnięta śmiercią członka zarządu i legendarnego autora piosenek Bretta Jamesa. To ogromna strata dla wszystkich" - przekazano.