Gdzie pojechać na jednodniowy urlop? Odkryj ukryte perełki w Polsce

Nie zawsze trzeba rezerwować tygodniowe wakacje, żeby poczuć klimat podróży. Polska pełna jest miejsc, które świetnie nadają się na jednodniowy wypad. Wystarczy wolny dzień i plecak, aby odkryć coś wyjątkowego.

Jednodniowe wycieczki są coraz popularniejszym sposobem na spędzanie wolnego czasu. To rozwiązanie idealne dla osób, które mają ograniczoną liczbę dni urlopowych albo po prostu szukają krótkiej odskoczni od codzienności. Już godzina jazdy samochodem czy pociągiem może wystarczyć, aby znaleźć się w miejscu pełnym historii, natury lub niepowtarzalnej atmosfery. Polska oferuje pod tym względem mnóstwo możliwości.

Weekendowy city break w Polsce

Na jednodniowy wypad świetnie sprawdzają się największe polskie miasta. Poniżej przedstawiono krótkie zestawienie miejsc, które w ciągu jednego dnia pozwalają poczuć klimat historii, zobaczyć charakterystyczne zabytki i skosztować lokalnych specjałów.

W Warszawie obowiązkowy jest spacer Traktem Królewskim, wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego i wieczór w modnych lokalach na Powiślu W Krakowie czekają Sukiennice i hejnał Mariacki na Rynku, klimatyczny Kazimierz z synagogami i knajpkami oraz panorama z Wawelu Wrocław zachwyca rynkiem, Panoramą Racławicką i Ostrowem Tumskim, a dodatkową atrakcją jest poszukiwanie krasnali ukrytych w całym mieście W Poznaniu nie można pominąć rynku z kolorowymi kamieniczkami, koziołków o 12:00 i rogala świętomarcińskiego Gdańsk oferuje Długie Pobrzeże i Fontannę Neptuna, Europejskie Centrum Solidarności oraz kolację z rybą w nadmorskiej restauracji Z kolei w Toruniu warto odwiedzić Ratusz Staromiejski, Krzywą Wieżę i Planetarium, a na koniec zabrać ze sobą tradycyjne pierniki

A co jeśli zamiast dużego miasta wybór padnie na coś bardziej kameralnego, ale wciąż z bogatą ofertą atrakcji? Dobrym kierunkiem jest Kazimierz Dolny nad Wisłą. Spacer po rynku z renesansowymi kamienicami, wejście na Górę Trzech Krzyży czy ruiny zamku to obowiązkowe punkty programu.

Turkusowe perełki w Polsce

Jeśli nie miasto, to dobrym kierunkiem jednodniowej wycieczki mogą być jeziora. W Polsce znajduje się kilka miejsc, gdzie tafla przybiera turkusowy odcień, kojarzący się ze śródziemnomorskimi plażami. Do najbardziej znanych należą:

"Gródek" w Jaworznie, zwany Polskimi Malediwami Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich Jezioro Turkusowe na Wolinie, którego barwa jest efektem dawnego wyrobiska kredy Jezioro Wapienniki pod Sulejowem (zaledwie 1,5h od Warszawy)

Pobyt nad jeziorem to doskonały sposób, aby w krótkim czasie poczuć namiastkę wakacyjnego klimatu.

Jednodniowe szlaki górskie

Na jednodniową wędrówkę wystarczą wygodne buty, lekki plecak i odrobina kondycji. Jednym z najczęściej wybieranych celów jest Morskie Oko, którego tafla otoczona tatrzańskimi szczytami od lat zachwyca turystów.

Dla początkujących doskonałą opcją są także Dolina Kościeliska z charakterystycznymi wapiennymi formacjami skalnymi czy Dolina Chochołowska, szczególnie malownicza wiosną, gdy cała pokrywa się krokusami.

Coraz większą popularność zyskuje również Hala Gąsienicowa, znana z widoków na Tatry Wysokie i tradycyjnych drewnianych schronisk. Trzeba się jednak spieszyć! Tylko do końca sierpnia można podziwiać tam kwitnącą wierzbówkę kiprzycę, której różowe łany nadają całej dolinie wyjątkowy kolor.

Dla osób, które chcą wykorzystać cały dzień i szukają większej dawki wrażeń, świetnym celem jest Słowacki Raj, oddalony o około 60 km od polskiej granicy. To miejsce pełne wąwozów, kładek i drabinek, gdzie górska przygoda nabiera wyjątkowego charakteru.

Zamki i twierdze na mapie Polski

Polska może się pochwalić ponad 400 zamkami i twierdzami, które przyciągają zarówno pasjonatów historii, jak i osoby szukające ciekawych miejsc na krótki wypad. Warto odwiedzić m.in.:

Zamek Krzyżacki w Malborku - jedna z największych ceglanych fortec w Europie, wpisana na listę UNESCO, z rozbudowanymi trasami zwiedzania Zamek Książ w Wałbrzychu - trzeci co do wielkości w kraju, otoczony parkiem krajobrazowym, z tarasami widokowymi i podziemiami pełnymi tajemnic Zamek w Mosznej - bajkowa rezydencja na Opolszczyźnie z 365 pokojami i 99 wieżami, która wygląda jak przeniesiona z baśni Zamek Ogrodzieniec - ruiny na Szlaku Orlich Gniazd, jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Polsce, znane także z ekranizacji "Wiedźmina" Zamek w Niedzicy - malowniczo położony nad Jeziorem Czorsztyńskim, z legendą o inkaskim skarbie w tle Twierdza Kłodzko - monumentalny kompleks obronny w Kotlinie Kłodzkiej, z labiryntem podziemi i bastionami widokowymi Zamek w Czersku - dawna siedziba książąt mazowieckich nad Wisłą, dziś urokliwe ruiny z wieżami, z których roztacza się panorama doliny rzeki

Zwiedzanie takich miejsc to cenna lekcja historii oraz świetny sposób na spędzenie dnia w wyjątkowej scenerii.

red. / polsatnews.pl