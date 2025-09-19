Krótki wypad nie musi oznaczać dużych wydatków. W Polsce i za granicą można znaleźć miejsca, które oferują ciekawy program zwiedzania i rozsądne ceny. Noclegi, transport i posiłki w wielu miastach są tańsze niż w popularnych kurortach, a przy tym pozwalają poczuć atmosferę zupełnie nowych miejsc.

Coraz więcej osób wybiera podróże w formule city break, szybkie, 2-3-dniowe wypady pozwalają odpocząć od codzienności i odkryć nowe miasta. Tanie bilety lotnicze, promocyjne przejazdy kolejowe oraz szeroka baza noclegowa sprawiają, że taki weekendowy wyjazd często kosztuje mniej niż pobyt w Zakopanem czy Sopocie.

Sprawdzono oferty noclegów dla dwóch osób obejmujące dwie noce w terminie 29-31 sierpnia, czyli w ostatni weekend wakacji. Analiza została przeprowadzona na popularnych serwisach rezerwacyjnych.

Tani weekend w Polsce jest możliwy

Na uwagę zasługuje Lublin, gdzie ceny noclegów zaczynają się od około 260 zł za noc. Starówka, zamek i klimatyczne zaułki sprawiają, że miasto stanowi ciekawą alternatywę dla zatłoczonych metropolii, a kawa w kawiarni kosztuje średnio 10-15 zł.

ZOBACZ: Gdzie pojechać na jednodniowy urlop? Odkryj ukryte perełki w Polsce

Rzeszów to kolejna propozycja. Rynek z podziemną trasą turystyczną, nowoczesna kładka pieszo-rowerowa i ciekawe muzea sprawiają, że miasto zyskuje coraz większą popularność wśród turystów. Średnie ceny noclegów wynoszą 320-350 zł za dwie noce, a obiad w restauracji to wydatek około 40 zł.

Wśród propozycji nie można pominąć Białegostoku. W mieście znajduje się Pałac Branickich, nazywany "polskim Wersalem", a w okolicy rozciąga się Puszcza Białowieska. Noclegi dostępne są od około 480 zł za dwie doby, co czyni region atrakcyjnym także pod względem cenowym.

Weekend za granicą bez dużych wydatków? Czemu nie

Krótki wyjazd do europejskich stolic wcale nie musi oznaczać wysokich kosztów. Dzięki tanim liniom lotniczym i szerokiej ofercie hoteli jest w czym wybierać.

Jednym z ciekawszych kierunków jest Praga. Noclegi w hotelach zaczynają się tam od około 530 zł za dwie noce. Spacer po Moście Karola, zwiedzanie Hradczan i atmosfera starówki sprawiają, że to idealna opcja na weekend.

ZOBACZ: Pięknie tylko na zdjęciach. Te miejsca to pułapki turystyczne, zwłaszcza w wakacje

Korzystnie wypada także Bratysława. Noclegi w hotelach można znaleźć od około 220-300 zł za dobę, a ceny posiłków w restauracjach są zbliżone do polskich. Na turystów czeka urokliwa starówka, zamek górujący nad miastem oraz klimatyczne kawiarnie. Dodatkowym atutem jest bliskość Wiednia.

Budapeszt to kolejna propozycja, w której dwie noce w 3-gwiazdkowym hotelu można zarezerwować od 352 zł. Słynne termy, gmach Parlamentu i mosty nad Dunajem czynią to miasto jednym z najpopularniejszych wyborów na szybki wypad.

Nie każde miasto sprzyja budżetowym wypadom

W części polskich miast ceny rosną szybciej niż w popularnych europejskich stolicach. Warszawa czy Kraków potrafią być droższe od Dubaju, jeśli wziąć pod uwagę koszty jedzenia i atrakcji turystycznych. W Krakowie obiad w centrum to wydatek rzędu 80-100 zł, a nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym rzadko kosztuje mniej niż 400 zł.

ZOBACZ: Szukają sposobu na zachęcenie turystów. Tajlandia rozda darmowe bilety

Podobnie wygląda sytuacja w nadmorskich kurortach. Sopot znajduje się w ścisłej czołówce najdroższych kierunków na weekend w Polsce. Noclegi w sezonie zaczynają się tam od 500-600 zł za dobę. Weekend dla dwóch osób pod koniec wakacji to koszt od około 1050 zł, a w najbardziej luksusowych opcjach cena potrafi sięgnąć nawet 5000 zł.

Jak przygotować się do krótki wypad?

Aby wyjazd nie obciążył nadmiernie budżetu, warto zaplanować go z wyprzedzeniem. Tanie bilety lotnicze najczęściej dostępne są kilka miesięcy wcześniej, podobnie jak promocje hotelowe. Dobrym rozwiązaniem jest też podróż z bagażem podręcznym. Ogranicza koszty i pozwala uniknąć kolejek na lotnisku. Sprawdzenie lokalnych cen w restauracjach i komunikacji miejskiej jeszcze przed wyjazdem ułatwia zaplanowanie wydatków.

red. / polsatnews.pl