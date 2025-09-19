58 punktów, cztery obszary. Rząd ogłasza priorytety

Rzecznik rządu Adam Szłapka i minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawiają priorytety Rady Ministrów. Zostały one przyjęte na posiedzeniu rządu w zeszłym tygodniu. To 58 punktów uporządkowanych w cztery obszary.

Podczas konferencji prasowej, która rozpoczęła się o 9:30, Szłapka i Berek mówią o najważniejszych kierunkach prac rządu w najbliższym czasie.

Priorytety rządu. Zapowiedziano rozwój wojsk dronowych

- Każdy członek rządu został zobowiązany do wskazania maksymalnie trzech priorytetowych zadań na najbliższy okres. Zebrane priorytety zostały następnie uporządkowane w cztery filary, z których każdy obejmuje odrębny obszar tematyczny - powiedział Berek.

- Pierwszy z priorytetów to bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy. To zadania, które przede wszystkim dotyczą Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale też Ministerstwa Energii i Ministerstwa Aktywów Państwowych. Bezpieczeństwo rozumiemy w szerokim ujęciu. Oznacza to, że Polska musi być gotowa do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze dosłownym, zdolna do odpierania potencjalnych zagrożeń, przeciwdziałania im, a w razie konieczności także do aktywnej obrony - powiedział minister Berek.

Zapewnił też, że rząd na ochronę ludności przeznaczy w 2026 roku 17 miliardów złotych. Ma również zostać rozwijany projekt Tarcza Wschód oraz budowa i remont istniejących budowli ochronnych.

ZOBACZ: MON zabrał głos ws. śmierci szefa sztabu w Mirosławcu. Jest apel

Członek Rady Ministrów rozwinął także definiowanie przez rząd kwestii związanych z bezpieczeństwem.

- Istotne jest dla nas bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym bezpieczeństwo energetyczne, a także bezpieczeństwo każdej rodziny, to, co określamy mianem bezpieczeństwa ekonomicznego - dodał. W zakresie energetyki, ma nim być zbudowanie systemu odpornego na ryzyko blackoutów.

W ramach prac nad bezpieczeństwem kraju, wskazano także priorytety - wśród nich wojska dronowe i ich rozwój.

- Do końca przyszłego roku powstanie Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia, a w wybranych jednostkach wojskowych zaczną działać specjalistyczne laboratoria dronowe - zapowiedział.

Artykuł aktualizowany...