Żurek powołał specjalny zespół. Zajmie się działaniami "neosędziów"

- Powstał zespół czterech prokuratorów ds. działania nesosędziów w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym - przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej. Ogłosił też nominacje na stanowiska w sądach powszechnych.

- Zespół podlegać będzie bezpośrednio prokuratorowi generalnemu. W jego skład wchodzi czterech prokuratorów - przekazał Waldemar Żurek.

- Roboczo nazywamy go Zespołem do Spraw Działań Neosędziów w Sądzie Najwyższym, a także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - wyjaśnił.

ZOBACZ: Żurek ogłasza "odważne decyzje". Odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów

- Chciałbym, aby w tych postępowaniach, które generują nam odszkodowania od Skarbu Państwa, brali udział prokuratorzy - wyjaśnił prokurator generalny.

Żurek powołuje specjalny zespół. Przyjrzy się "neosędziom"

Jak mówił, prokuratorzy wchodzący w skład zespołu będą składać wnioski formalne podczas wspomnianych postępowań.

- Już za dwa tygodnie poinformuję, kiedy pierwszy raz członkowie zespołu pojawią się w SN w sprawach z udziałem "neosędziów" - zapowiedział.

ZOBACZ: Doprowadzenie Zbigniewa Ziobro przed komisję ds. Pegasusa. Jest decyzja sądu

Szef MS podkreślił też, że planuje zrobić wszystko w ramach obowiązującego prawa, by zatrzymać sprawy, które generują odszkodowania.

Żurek ogłosił nowe nominacje. Wcześniej odwołał prezesów i wiceprezesów sądów

W tym tygodniu minister Żurek odwołał 25 prezesów i wiceprezesów sądów okręgowych i rejonowych. Decyzję motywował przesłanką "dobra wymiaru sprawiedliwości". Prezesi i wiceprezesi zostali odwołani pomimo negatywnej opinii kolegiów sądów. Jak uzasadniało MS, na mocy obecnych przepisów kolegia "przestały być niezależnymi, sędziowskimi organami doradczymi".

Szef MS poinformował na konferencji prasowej, że planowane jest odwołanie jeszcze dwóch sędziów sądów wojskowych. Jak zaznaczył, proces wydłuża się, ponieważ do odwołania konieczna jest nie tylko decyzja ministra sprawiedliwości, ale też ministra obrony narodowej.

- Podpisałem też pierwsze nominacje, więc pokazujemy nie tylko odwołania, ale także powołania - powiedział Żurek. - Sędzia Grzegorz Kasicki został nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie - poinformował minister.

Żurek podkreślił, że są sytuacje, w których zasięga opinii kolegiów sądów, jednak - jak ocenił - niektóre zgromadzenia składają się z tzw. neosędziów.

ZOBACZ: Żurek odpowiedział Nawrockiemu. Zacytował utwór Paktofoniki

Szef resortu sprawiedliwości przekazał również informację o powołaniu nowej rzeczniczki sądów dyscyplinarnych Joanny Haliny Raczkowskiej.

- Moim zdaniem to nie jest dobra procedura, że minister sprawiedliwości powołuje rzeczników dyscyplinarnych. Oni zawsze byli powoływani przez niezależną Krajową Radę Sądownictwa i ja chcę do tego dążyć, żeby przywrócić te rozwiązania - oświadczył.

Jak dodał, poprzedni rzecznik powołany przez b. szefa MS Adama Bodnara, Mariusz Ulman, złożył rezygnację. - Dzisiaj podpisałem także drugą nominację na zastępcę rzecznika - powiedział.