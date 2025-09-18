Władysław Kosiniak-Kamysz dotarł do Kijowa, gdzie będzie rozmawiał ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, i dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy - przekazuje Ministerstwo Obrony Narodowej w mediach społecznościowych.

Władysław Kosiniak-Kamysz dotarł w czwartek do Kijowa. Jak przekazuje resort w mediach społecznościowych będzie rozmawiał ze swoim odpowiednikiem Denisem Szmyhalem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Kijowie

Szef MON został powitany w stolicy Ukrainy przez chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza. Na miejscu jest także prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz i szef wojsk dronowych gen. Mirosław Bodnar.

Jak dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do MON, trwają obecnie rozmowy o organizacji wspólnych szkoleń polskich i ukraińskich ekspertów wojskowych z walki dronowej, w tym przede wszystkim zwalczania wrogich dronów. Szkolenia te jednak, jak zaznacza rozmówca PAP, mają odbywać się w Polsce, a nie na terenie Ukrainy.

#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście… pic.twitter.com/iDIG6Ogqei — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2025

Krytyka Wołodymyra Zełenskiego w stronę Polski

W ostatnim czasie ze strony Kijowa padło wiele komentarzy dotyczących nie tylko wojny z Rosją w kontekście bezpieczeństwa Europy, ale także dotyczących Polski. Po nalocie dronów w polską przestrzeń powietrzną z 9 na 10 września, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Polska nie podołałaby w przypadku pełnoskalowej agresji i ewentualnego wybuchu wojny.

- Polska nie jest w stanie chronić swoich ludzi przed masowym atakiem. Polska zestrzeliła tylko 4 z 19 dronów - stwierdził Zełenski porównując to do Ukrainy, która w momencie ataku zestrzeliła 700 z 810 dronów. Tym samym zasugerował, że Polska ma braki w technologiach i doświadczeniu.

- Nie mieli (ataku) rakiet ani balistyki. I oczywiście nie zdołają uratować ludzi, jeśli nastąpi zmasowany atak - powiedział Zełenski w wywiadzie dla stacji Sky News.

Na środowym briefingu w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu szef MON odpowiedział stwierdzając, że słowa te były "niepotrzebne i nieprawdziwe".

- Zgodzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wszyscy są przygotowani i przeszkoleni do każdej sytuacji.

- nie tylko Polska jest tak blisko teatru wojny. Zawsze mówiłem, że jeżeli taka potrzeba zajdzie, to użyta będzie broń. To się stało - powiedział.