W całej Polsce trwają przeglądy budynków. Wiadomo, ile może pełnić funkcje ochronne

Ponad tysiąc budowli w Polsce może pełnić funkcje ochronne - wynika z przeglądów prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną i inspektoraty nadzoru budowlanego. MSWiA zapowiada, że do 2026 r. na ochronę ludności i rozwój obrony cywilnej przeznaczy blisko 5 mld zł. Priorytetem będą remonty schronów, ukryć i miejsc doraźnego schronienia, szczególnie na obszarach objętych programem "Tarcza Wschód".

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że Państwowa Straż Pożarna i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego dokonują przeglądu obiektów budowlanych. Obiekty zbiorowej ochrony możemy podzielić na miejsca doraźnego schronienia i na budowle ochronne. Te z kolei dzielą się na schrony oraz ukrycia.

"Ogółem, do 12 września 2025 r., organy ochrony ludności zleciły niemal 4 tys. sprawdzeń dotychczasowych obiektów. Dotychczas PSP i PINB wspólnie przeprowadziły ponad 2 tys. takich wizytacji, wydając stosowne opinie dla organów ochrony ludności. PSP stwierdziła dotychczas, że ponad 1 tys. budowli ochronnych może spełniać funkcje ochronne, przewidziane w rozporządzeniu MSWiA" - podkreślił resort.

MSWiA potwierdza. Kilka miliardów na ochronę ludności

W Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026 przewidziano blisko 5 mld zł dla samorządów na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Jak podkreślił resort, przygotowanie obiektów ochrony zbiorowej, ulepszone systemy alarmowania i łączności oraz rozwój obrony cywilnej to główne kierunki działań w ramach Programu OLiOC.

Przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zakładają sprawdzenie obiektów, które mogą służyć za obiekty zbiorowej ochrony. Opinie i dokumentacja techniczna z przeglądu takich obiektów będą jednym z kryteriów wsparcia finansowego udzielanego, m.in. na remonty i modernizację budowli ochronnych.

MSWiA przypomniało, że w pierwszej kolejności remonty i inwestycje będą nakierowane na obszary objęte Narodowym Programem Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód", ale także na wskazane przez wojewodów miasta i miejsca szczególnego narażenia.

Ochrona ludności priorytetem. Będą nowe schrony

Wydano już akty prawne niezbędne do wyznaczania obiektów zbiorowej ochrony. Remontowane będą m.in. schrony i ukrycia pod szkołami, tzw. tysiąclatkami. Jednocześnie przepisy ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zobowiązują samorządy do wyznaczania obiektów, gdzie możliwe jest utworzenie budowli ochronnych.

Celem określonym w przepisach jest zapewnienie miejsc we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony dla przynajmniej połowy (w tym 25 proc. w budowlach ochronnych) przewidywanej liczby ludności przebywającej w sytuacji zagrożenia w miastach i 25 proc. poza ich granicami (w tym 15 proc. w budowlach ochronnych).

Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wskazuje, że organami, na których barkach spoczywa kwestia miejsc doraźnego schronienia, są: wójt, burmistrz, prezydent, starosta, wojewoda, marszałek województwa i minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Zgodnie z ustawą organy ochrony ludności na wniosek właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego przekazują im dotacje celowe na organizowanie miejsc doraźnego schronienia. Mogą też przekazać środki finansowe w formie dotacji celowej na dostosowanie obiektów do wymagań, o których mowa w przypadku kondygnacji znajdujących się pod ziemią. Dotacja może sięgać nawet 100 proc. kosztów inwestycji