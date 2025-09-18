Trump o pomocy Polsce. "Chodziło mi o to, że po wojnie"

- Wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie - powiedział Donald Trump. Dodatkowo prezydent USA zabrał głos ws. negocjacji pokojowych. - Jestem bardzo rozczarowany Putinem - przekazał po raz kolejny Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udzielił w czwartek wywiadu dla programu "The Story with Martha MacCallum" w stacji Fox News.

Zapytany o to, czy w świetle dodatkowych sił obrony powietrznej, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka zrobi to samo, odparł:

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie - przekazał prezydent.

Trump wypowiedział się także o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. - Wiesz, po prostu nie mogę skomentować, czy to była pomyłka, czy nie. Nie powinno ich tam być, bądźmy szczerzy. Ale podobno zostały wyłączone. Wiesz, dzisiaj można wyłączać drony - przekazał.

- Świetnym sposobem ataku na drona jest wyłączenie go, a one spadają wszędzie. Więc miejmy nadzieję, że tak było - powiedział Trump.

Prezydent USA wypowiedział się także o negocjacjach ws. pokoju w Ukrainie.

- Myślałem, że łatwiej będzie rozwiązać konflikt między Rosją a Ukrainą, ze względu na moje relacje z prezydentem Putinem. Dlatego jestem nim rozczarowany. Jestem Putinem bardzo rozczarowany - przekazał Trump.

Wkrótce więcej informacji...