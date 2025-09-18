Tragiczny wypadek na Warmii. Kierowca zginął, dwoje dzieci walczy o życie

Do tragicznego zdarzenia doszło w Górowie Iławieckim w powiecie bartoszyckim (woj. warmińsko-mazurskie).Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. 30-letni kierowca zginął na miejscu, a dwójka dzieci walczy o życie.

Jak przekazała polsatnews.pl podkom. Marta Kabelis, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, służby otrzymały informację o wypadku przed godz. 10.

Wypadek w Górowie Iławieckim. Dwoje dzieci walczy o życie

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że samochód uderzył w drzewo. Był to nissan na angielskich numerach rejestracyjnych, z kierownicą po prawej stronie - poinformowała policjantka.

Autem podróżowały cztery osoby - dwoje dorosłych oraz dwoje dzieci.

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek na Śląsku. Nie żyje kierowca, lądował śmigłowiec LPR

- Zginął kierowca, którym był 30-letni mężczyzna. Trwają czynności ratowania życia dwojga dzieci - dodała podkom. Marta Kabelis.

Podróżująca z nimi kobieta jest przytomna.

Na miejscu trwają czynności służb. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.