Zderzenie samochodu z ciężarówką. Zginęli nastolatkowie

Tragiczny wypadek w miejscowości Wielowieś (woj. śląskie). W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

W czwartek po południu doszło do tragicznego wypadku w powiecie gliwickim. W miejscowości Wielowieś samochód osobowy, którym podróżowało pięcioro nastolatków, zderzył się z ciężarówką.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek na Warmii. Nie żyją kierowca i niemowlę

- Po godzinie 16 w miejscowości Wielowieś, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 901 i 907 doszło do wypadku samochodowego. Kierowca samochodu osobowego marki opel nie zatrzymał się przed znakiem 'STOP', w wyniku czego doszło do zderzenia z pojazdem ciężarowym z przyczepą - przekazała polsatnews.pl nadkom. Marzena Szwed z KMP w Gliwicach.

W wyniku zderzenia, ciężarówka wypadła z jezdni i przewróciła się na bok.

Tragiczny wypadek. Nie żyje dwoje nastolatków

Jak przekazuje gliwicka policja, samochodem osobowym podróżowała grupa pięciorga nastolatków w wieku od 15 do 18 lat. Ze wstępnych ustaleń wynika, że za kierownicą opla siedział 18-latek.

W wypadku zginęły dwie osoby jadące osobówką, a trzy kolejne zostały ranne. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala karetkami i helikopterem LPR.

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek na Śląsku. Nie żyje kierowca, lądował śmigłowiec LPR

Nadkom. Marzena Szwed przekazała, że samochodem ciężarowym podróżowały dwie osoby. Zarówno kierowca jak i pasażer nie wymagali interwencji służb medycznych.

W związku z tragicznym wypadkiem, droga wojewódzka nr 901 jest obecnie całkowicie zablokowana. Na miejscu wciąż trwa akcja służb.