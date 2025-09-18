Szef MON w Kijowie. "Podpisaliśmy trzy ważne porozumienia"

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał w Kijowie trzy porozumienia między Polską a Ukrainą. - To jest współpraca zarówno pomiędzy siłami zbrojnymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, jak i pomiędzy naszymi przemysłami - przekazał polityk. Chodzi m.in. o kwestię budowy dronów i obrony przed bezzałogowcami.

W trakcie wizyty w Ukrainie Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się m.in. z szefem ministerstwa obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem.

MON przekazało, że politycy rozmawiali o "współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji".

Szef MON w Kijowie: Podpisaliśmy trzy porozumienia

- Dziękuję za to, że mogliśmy podpisać trzy ważne porozumienia - powiedział polityk na wspólnej konferencji prasowej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem.

- To jest współpraca zarówno pomiędzy siłami zbrojnymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, jak i pomiędzy naszymi przemysłami. Bardzo nam zależy, byśmy mogli tworzyć wspólne inicjatywy przemysłu zbrojeniowego. Ukraina jest niesamowitym liderem - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

ZOBACZ: Rozmowy o współpracy wojskowej. Władysław Kosiniak-Kamysz w Kijowie

- Macie wielkie zdolności i możliwości produkcyjne. W ciągu ponad trzech lat wojny wykonaliście epokowy przeskok w zdolnościach dronowych i antydronowych. Chcemy korzystać z waszej wiedzy i umiejętności. Chcemy, aby polskie firmy – zarówno państwowe, jak i prywatne - mogły w tym wspólnie uczestniczyć - powiedział lider PSL.

Głos zabrał również Denys Szmyhal.

- Chcemy dzielić się doświadczeniem z naszym najlepszym partnerem. To (rosyjskie - red.) zagrożenie nie jest już tylko teoretyczne - wyjaśnił minister obrony Ukrainy.

#UKRAINA / Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Dziękuję za to, że mogliśmy podpisać trzy ważne porozumienia. Szczegóły opisał pan minister, mówiąc o szczególnym uwzględnieniu nabywania umiejętności i zdolności w posługiwaniu się, w budowaniu potencjału dronowego i antydronowego. To… pic.twitter.com/bbYscIPSXB — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 18, 2025

Wicepremier o współpracy ws. budowy i zwalczania dronów

Kosiniak-Kamysz doprecyzował, że celem jest m.in. stworzenie polsko-ukraińskich konsorcjów i przedsięwzięć joint venture, zajmujących się "produkcją wszelkiego rodzaju systemów bezzałogowych".

Podczas konferencji prasowej Szmyhal przekazał, że obaj ministrowie "umówili się na powstanie wspólnej grupy operacyjnej zajmującej się kwestią dronów", w której skład wejdą żołnierze polscy i ukraińscy.

ZOBACZ: NATO odpowiada na rosyjskie drony. Rusza operacja "Wschodnia Straż"

Lider PSL wspomniał również o trwających nieustannie w Polsce szkoleń. Jak przekazał, do tej pory Polska wyszkoliła ok. 32 tys. ukraińskich żołnierzy.