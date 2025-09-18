Ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy znajduje się obecnie na froncie wojny z Ukrainą - twierdzi Władimir Putin. Media podkreślają, że Rosja mobilizuje ogromne liczby żołnierzy, jednak ponosi też duże straty. W minionym roku było ich trzykrotnie więcej niż na początku konfliktu.

Przywódca Rosji Władimir Putin oznajmił w czwartek, podczas spotkania z parlamentarzystami, że na froncie wojny w Ukrainie jest ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy - przekazała agencja AFP.

Agencja przypomniała, że od początku inwazji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 r., Rosja mobilizuje ogromne liczby żołnierzy, ponosząc zarazem na froncie kolosalne ludzkie straty.

ZOBACZ: Starty Rosji na wojnie. Liczba przekroczyła milion

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenił, że Rosja traci na polu walki średnio 1140 żołnierzy dziennie, w tym 975 to ofiary śmiertelne.

W maju telewizja BBC podała, na podstawie obliczeń rosyjskich niezależnych portali Mediazona i Meduza oraz rosyjskiej redakcji BBC, że w 2024 r. na wojnie przeciwko Ukrainie zginęło prawie trzykrotnie więcej niż w pierwszym roku inwazji.

Rekordowe straty Rosji w Ukrainie. Podano liczby

Z raportu wynika także, że do sierpnia bieżącego roku straty Rosji w wojnie z Ukrainą wyniosły około 219 tys. ofiar. Liczba ta obejmuje wszystkie przypadki, a więc nie tylko osoby zmarłe, lecz także zaginione oraz ranne na tyle poważnie, że ich powrót na front jest niemożliwy.

Jeżeli chodzi o rosyjskich żołnierzy, którzy stracili życie w czasie agresji na Ukrainę, to z danych pozyskanych przez portale wynika, że ich liczba wynosi co najmniej 125 681.

ZOBACZ: Wysokie koszty wojny z Rosją. Zełenski mówi o dziesiątkach miliardów

Analizując informacje z otwartych źródeł, dziennikarze Meduzy i Mediazony ustalili, że straty po stronie rosyjskiej drastycznie wzrosły szczególnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

O ile w 2023 roku na froncie zaginęło około 50 tys. rosyjskich żołnierzy, o tyle w 2024 roku - już około 93 tysiące. Rekord potwierdzonej śmiertelności mężczyzn odnotowany w listopadzie 2024 roku wynosił około 3000 osób tygodniowo.