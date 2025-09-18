Warszawscy radni rozpoczęli obrady nad dwoma projektami uchwał, dotyczących wprowadzenia w stolicy nocnej prohibicji. Rafał Trzaskowski opowiada się za zakazem sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godz. 23-6, podczas gdy radni Lewicy i Miasto Jest Nasze optują za zakazem w godz. 22-6.

Projekty, nad którymi będą głosowali radni, różnią się godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu. Klub Lewica i Miasto Jest Nasze proponowały prohibicję w godzinach 22.00-6.00, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w godzinach 23.00-6.00. Projekt prezydencki zakładał też dłuższy okres karencji - 3 miesiące, a radnych - 14 dni po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Ograniczenie sprzedaży miałoby obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Spośród 18 warszawskich dzielnic 14 negatywnie zaopiniowało pomysł wprowadzenia nocnej prohibicji w sklepach z alkoholem. Natomiast cztery go poparły.

WIDEO: Transmisja obrad sesji Rady m.st. Warszawy

Nocna prohibicja w polskich miastach. Gdzie obowiązuje?

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.

W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.