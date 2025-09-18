Rzeszowska policja z pomocą Straży Granicznej w Medyce zlikwidowała kanał przerzutowy. Jak poinformowano w komunikacie, maszyniści mieli nielegalnie przemycać lokomotywami obywateli Ukrainy do Przemyśla. Podejrzani nie przyznali się do winy. Policja przekazała, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Na trop procederu wpadli w 2024 roku funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Medyce. Działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu i przy współpracy z policjantami wydziału kryminalnego KWP w Rzeszowie zlikwidowali kanał przerzutowy obywateli Ukrainy do Polski - czytamy we wspólnym komunikacie Straży Granicznej i podkarpackiej policji.

Przemycali Ukraińców do Polski. Teraz staną przed sądem

Jak dodano, organizatorzy nielegalnego procederu ukrywali młodych mężczyzn w lokomotywach pociągów międzynarodowych kursujących z Ukrainy do Przemyśla. W sprawie zatrzymano dwóch maszynistów kolei ukraińskich, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przekroczeń granicy RP wbrew przepisom.

Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych czynów, w związku z czym do sądu wpływie akt oskarżenia. W toku śledztwa ustalono, że podejrzani inkasowali po co najmniej 10 tys. dolarów za przemyconą osobę.

Dwaj obywatele Ukrainy, którzy przedostali się do UE wykrytym kanałem, zostali zatrzymani na terenie Polski i usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami. Przyznali się do zarzucanych czynów i dobrowolnie poddali się karze.

Mundurowi przekazali, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.