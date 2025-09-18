Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia specjalną wersję aplikacji mObywatel, skierowaną dla dzieci i młodzieży. W mObywatel Junior uczniowie polskich szkół podstawowych i liceów uzyskają łatwy dostęp m.in. do legitymacji szkolnych.

Od czwartku w ramach aplikacji mObywatel będzie można uruchomić specjalną wersję skierowaną do dzieci i młodzieży. Start aplikacji mObywatel Junior, która ułatwi młodym ludziom dostęp do legitymacji szkolnych i ulg potrzebnych m.in. w komunikacji miejskiej ogłosili dziś na konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

mObywatel Junior. Kto skorzysta z nowej aplikacji?

- W aplikacji mObywatel dostępny jest mObywatel Junior. To wersja aplikacji dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce. Jej wprowadzenie oznacza szereg udogodnień i powszechny dostęp do cyfrowych legitymacji szkolnych. Każdy uczeń może dodać dokument za pomocą kodu QR dostępnego na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Rodzice i opiekunowie mają dostęp do legitymacji szkolnych dzieci i podopiecznych z poziomu swojego mObywatela - poinformowało w czwartek Ministerstwo Cyfryzacji.

– Chcemy, by uczniowie mogli korzystać z bezpiecznych, nowoczesnych i wygodnych rozwiązań, dlatego oddajemy w ich ręce mObywatela Juniora w aplikacji mObywatel. Wkrótce każdy uczeń w Polsce będzie mógł mieć cyfrową wersję legitymacji szkolnej w swoim telefonie - mówił na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski.

– mObywatel Junior to zaproszenie do poznania cyfrowych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już użytkownikowi mObywatela łatwo i szybko załatwiać formalności za pośrednictwem kolejnych dokumentów oraz usług dostępnych w aplikacji – dodał Gawkowski.

Legitymacja szkolna w mObywatelu Juniorze

Dzięki aplikacji mObywatel Junior dostępnej w mObywatelu, wszyscy uczniowie w Polsce zyskają możliwość korzystania z cyfrowej legitymacji szkolnej. Do czerwca 2025 roku funkcja ta była dostępna jedynie dla ok. 180 tys. uczniów, głównie z placówek współpracujących z Ministerstwem Cyfryzacji. Od teraz legitymację szkolną będzie można dodać niezależnie aż na 5 urządzeniach mobilnych – ucznia, rodziców czy opiekunów.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, mObywatel Junior został też dostosowany językowo, estetycznie i funkcjonalnie do potrzeb młodszych użytkowników, którzy otrzymali teraz własną przestrzeń w najpopularniejszej rządowej aplikacji.

– Mamy dobrą wiadomość dla uczniów i rodziców – mLegitymacja uczniowska staje się faktem. Ciągłe szukanie legitymacji papierowej przechodzi w niepamięć. W ciągu tygodnia każdy rodzic dla swojego dziecka ucznia będzie mógł pobrać mLegitymację w aplikacji mObywatel – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Polityczka stwierdziła, iż nowa wersja mObywatela dla najmłodszych będzie dla nich "wielką wygodą, komfortem i krokiem ku cyfrowej przyszłości Polski".

Polscy uczniowie wkraczają w erę cyfryzacji. Jak uruchomić e-legitymację?

Jeśli uczeń chce dodać swoją legitymację szkolną, powinien po pobraniu ze sklepu aplikacji mObywatel na swoje urządzenie wybrać wersję aplikacji mObywatel Junior. Aby dodać legitymację szkolną w mObywatelu Juniorze, potrzebny jest kod QR udostępniony przez placówkę oświatową za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).