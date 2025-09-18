Para prezydencka jest gotowa w pełni udowodnić "zarówno ogólnie, jak i szczegółowo", że moja klientka jest kobietą - przekazał prawnik rodziny Macronów Tom Clare. Przywódca Francji wraz z małżonką pozwali amerykańską blogerkę, która sugerowała, że Brigette urodziła się mężczyzną.

Amerykańska influencerka Candace Owens od dłuższego czasu uparcie twierdziła, że Brigitte Macron jest mężczyzną. Jej filmiki z teoriami spiskowymi na temat płci pierwszej damy Francji zdobywały milionowe zasięgi w internecie. Para prezydencka zdecydowała się pozwać internautkę w lipcu tego roku.

Owens podtrzymywała, że jest gotowa "postawić całą swoją zawodową reputację na szali, że Brigitte Macron jest w rzeczywistości mężczyzną" o imieniu Jean-Michel Trogneux. Dlatego sprawa trafiła ostatecznie do amerykańskiego sądu.

Brigitte Macron przedstawi dowody, że jest kobietą

Nowe informacje na temat sprawy przedstawił w rozmowie z portalem BBC prawnik Macronów, Tom Clare. Powiedział, że Briggite będzie musiała udowodnić przed sądem, że jest biologiczną kobietą.

"To niezwykle przygnębiające, że w sądzie trzeba się wykazać i przedstawić tego typu dowody w sądzie" - powiedział prawnik w rozmowie z brytyjskim nadawcą.

"To proces, któremu będzie musiała się poddać w bardzo publiczny sposób. Ale jest gotowa to zrobić. Jest zdecydowana zrobić wszystko, co konieczne, aby wyjaśnić sprawę" - dodał Clare.

Prawnik odmówił przytoczenia konkretnych dowodów, które będzie musiała okazać żona polityka. Zdradził jedynie, że zostaną zaprezentowane zdjęcia Brigitte w ciąży i wychowującej dzieci.

Przypomnijmy, że żona prezydenta Francji ma troje dzieci z poprzedniego małżeństwa: syna i dwie córki.

Plotki o płci Brigette Macron. Podobna sprawa toczy się w sądzie

Podobna sprawa toczy się przed francuskim sądem i dotyczy innej internautki. Proces ciągnie się od kilku lat.

W grudniu 2021 roku na YouTube ukazał się czterogodzinny wywiad, w którym udział wzięła Amandine Roy przedstawiająca się jako medium. Przeprowadziła go Natacha Ray, a przedmiotem rozmowy było rzekome odkrycie "państwowego kłamstwa", czego dokonać miała Roy.

Stwierdziła ona, że Jean-Michel Trogneux - w rzeczywistości brat pierwszej damy - miał zmienić płeć i stać się Brigitte, a następnie poślubić przyszłego prezydenta. Nagranie stało się niezwykle popularne w sieci, a Brigitte Macron złożyła pozew o zniesławienie przeciw kobietom.

Sprawa trafiła do sądu pierwszej instancji, który orzekł na korzyść żony Emmanuela Macrona. We wrześniu zeszłego roku Roy i Ray zostały ukarane grzywną: 8 tys. euro na rzecz pierwszej damy i 5 tys. euro dla jej brata.

Obie odwołały się jednakże od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego w Paryżu. Ten w lipcu bieżącego roku uniewinnił je, argumentując, że miały prawo do publicznej dyskusji na temat potencjalnej transpłciowości pierwszej damy.

Żona polityka nie zgodziła się z tym orzeczeniem i skierowała sprawę do Sądu Kasacyjnego.