Kierwiński o dronach przy granicy. "Próbowały przekroczyć polską przestrzeń"

- Dziś w nocy Straż Graniczna obserwowała wzmożoną aktywność dronów białoruskich i rosyjskich, które próbowały przekroczyć polską przestrzeń powietrzną - stwierdził na konferencji prasowej w Lubaniu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał też, że granica z Białorusią zostanie otwarta dopiero wtedy, gdy na tym obszarze ponownie będzie bezpiecznie.

Granica z Białorusią została zamknięta do odwołania o północy z czwartku na piątek 11-12 września. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji to reakcja polskiego rządu manewry rosyjsko-białoruskie Zapad 2025.

Drony próbowały przekroczyć granicę. Jest potwierdzenie ministra

Ćwiczenia trwały do wtorku, mimo to granica pozostaje zamknięta. Kierwiński powiedział, że zostanie otwarta dopiero wtedy, gdy Polsce nie będzie groziło niebezpieczeństwo i prowokacje.

- Dziś w nocy Straż Graniczna obserwowała wzmożoną aktywność dronów białoruskich i rosyjskich, które próbowały przekroczyć polską przestrzeń powietrzną. Widać, że tam cały czas ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo, bardzo zaogniona. Jeżeli będziemy mieli informacje od służb, że wszystko staje się bezpieczne, wtedy tę granicę otworzymy – podkreślił.

Zamknięta granica z Białorusią. Ruch zawieszony w obu kierunkach

Zawieszenie ruchu granicznego z Białorusią obowiązuje w obu kierunkach i dotyczy zarówno transportu samochodowego i pociągów towarowych.

W ciągu dróg krajowych istnieje łącznie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte. W nocy z 11 na 12 września zamknięto dwa dotychczas otwarte przejścia graniczne: na DK2 w Terespolu (ruch osobowy) oraz na DK68 w Kukurykach (ruch towarowy). Oba są w woj. lubelskim.

Zamknięte zostały również trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.