- Umowa z Mercosur jest jednym z najważniejszych elementów wzmacniania Unii Europejskiej, jest również w interesie Polski - powiedział w Polsat News Piotr Buras. Ekspert wyjaśnił, że porozumienie otwiera duży rynek zbytu. Przeciwko umowie z Mercosur wypowiadał się m.in. prezydent Karol Nawrocki. - Nie zgadzam się na to - mówił.

Komisja Europejska przyjęła na początku września umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej - Mercosur. Porozumienie tymczasowe ma obowiązywać do czasu ratyfikowania całościowej umowy przez parlamenty narodowe. Wejdzie ono w życie po zgodzie PE oraz 15 państw członkowskich UE.

Niektóre krajów UE, m.in. Niemcy, Hiszpania, czy Włochy, deklarowały, że poprą umowę pomiędzy UE z Mercosur. Sprzeciwia się jej Polska, dostrzegając w jej postanowieniach zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Pojawiają się również obawy, że kraje Mercosur mogą nie spełniać europejskich standardów bezpieczeństwa żywnościowego.

Przeciwko umowie wypowiadał się m.in. prezydent Karol Nawrocki. - Potrzebujemy współpracy z państwami Ameryki Południowej, które są tak blisko naszych wartości, (...) ale gdy słyszę, że mamy podpisać porozumienie Unii Europejskiej z państwami Mercosur, to mówię "nie". Nie zgadzam się na to i cały swój wysiłek poświęcę na to, żeby to się nie stało - mówił.

Umowa UE z Mercosur. "Nie możemy zamykać się na tak ważnych partnerów"

Odmienne spojrzenie na umowę z państwami Ameryki Południowej przedstawił w "Punkcie Widzenia Szubartowicza" w Polsat News Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR).

- Umowa z Mercosur jest jednym z najważniejszych elementów wzmacniania Unii Europejskiej, jest również w interesie Polski i ogromnej większości polskiego przemysłu, polskich obywateli, polskiej gospodarki - powiedział.

Zapytany o sprzeciw polskich polityków wobec tej umowy, ekspert przekazał, że "nie są oni w stanie przeciwstawić się propagandzie, która służy stosunkowo niedużej części polskiego społeczeństwa". - Są grupy gospodarcze, które mogą na tej umowie stracić - przyznał.

- Umowa z Mercosur otwiera dla całej UE - w tym również Polski, która jest krajem eksportującym, gigantyczny rynek zbytu. Ogromne możliwości handlu dla wielu branż polskiego przemysłu - wyjaśnił ekspert. Jak dodał, jest "stosunkowo nieduża część polskiego rolnictwa, która może być dotknięta negatywnymi konsekwencjami tej umowy".

- Ale są mechanizmy unijne, które zostały wypracowane również dzięki presji polskiego rządu, żeby dla grup, które stracą, zostały przewidziane subwencje. Ale cała polska gospodarka jako taka na tym skorzysta - zaznaczył Piotr Buras.

- Jeżeli chcemy, żeby UE jako całość (...) funkcjonowała przez najbliższe lata i nie straciła swojego miejsca w gospodarce światowe, to my musimy zawierać takie umowy jak umowa z Mercosur. Nie możemy zamykać się na tak ważnych partnerów, bo jesteśmy w sytuacji, w której mamy ogromną konkurencję z Chinami i mamy wielki problem gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi - przekazał ekspert.

Gość dodał, że musimy mieć innych partnerów. - Ponieważ Europa gospodarczo, bez otwarcia, na świat nie przetrwa - podsumował.