Będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją - napisał w środę premier Indii Narendra Modi w serwisie X. Wcześniej rozmawiał on telefonicznie z Władimirem Putinem, a temat była m.in. tocząca się od ponad trzech lat wojna w Ukrainie. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że Putin ma udać się w grudniu do Indii z oficjalną wizytą.

"Dziękuje ci, mój przyjacielu, prezydencie Putinie, za telefon i ciepłe życzenia z okazji moich 75. urodzin. Jesteśmy zdecydowani dalej wzmacniać nasze szczególne i wyjątkowe partnerstwo strategiczne. Indie są gotowe dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Ukrainie" - napisał w serwisie X Narendra Modi.

Premier Indii obchodził w środę 75. urodziny. Z tej okazji życzenia premierowi Indii za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyli m.in. prezydent USA Donald Trump, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, premier Izraela Binjamin Netanjahu, a także premier Włoch Giorgia Meloni.

Indie. Modi rozmawiał z Putinem i Trumpem

Agencja Reutera, powołując się na informacje z Kremla, przekazała, że premier Indii rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Tematem dyskusji miała być trwająca wojna w Ukrainie, a także przygotowania do grudniowej wizyty Putina w Indiach.

Dzień wcześniej doszło do rozmowy Narendry Modiego z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. "Podobnie jak Ty, jestem w pełni zaangażowany w podnoszenie wszechstronnego i globalnego partnerstwa Indii i USA na nowe wyżyny. Popieramy Twoje inicjatywy na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie" - napisał wówczas Modi.

USA reagują na działania Indii

W dniach 31 sierpnia - 1 września Modi i Putin uczestniczyli w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w chińskim Tiencinie.

W sierpniu USA objęły cłami w wysokości 50 proc. towary importowane do Stanów Zjednoczonych z Indii w związku z kupowaniem przez Delhi rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego z Rosji