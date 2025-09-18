70 proc. badanych Polaków zadeklarowało, że nie wyjedzie z kraju w razie rosyjskiej agresji - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. Przeciwne deklaracje złożyło 30 proc. ankietowanych.

W sondażu przygotowanym dla "Super Expressu" ankieterzy zapytali Polaków o to, czy planują wyjazd z kraju w razie rosyjskiej agresji na nasz kraj. Na tak postawione pytanie jedynie 30 proc. ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi. Kolejne 70 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco.

ZOBACZ: Rozmowy o współpracy wojskowej. Władysław Kosiniak-Kamysz w Kijowie

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 r. na próbie 1020 dorosłych Polaków.

Oznacza to, że Polacy odpowiadali na pytanie zadane w ankiecie po wtargnięciu w polską przestrzeń powietrzną około 20 rosyjskich dronów. Wówczas po raz pierwszy polska armia i sojusznicy zdecydowali o zestrzeleniu wrogich maszyn.

Polacy ufają armii i NATO. Najwyższy poziom w historii pomiarów

Sondaż IBRIS przygotowany dla PAP pokazał, że zaufanie do Wojska Polskiego osiągnęło najwyższy poziom w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS, notując we wrześniu 2025 r. 93,9 proc. pozytywnych wskazań. Stały wzrost obserwowany jest od 2016 r., kiedy to zaufanie wynosiło 69 proc. W ciągu ostatniego roku odnotowany został skok o 2,2 pp.

Według IBRiS niemal 38 proc. badanych deklaruje, że "zdecydowanie ufa" armii, co świadczy o rosnącym silnym poparciu społecznym. Odsetek osób deklarujących nieufność (łącznie "raczej nie ufam" i "zdecydowanie nie ufam") pozostaje na symbolicznym poziomie 2,6 proc.

Z badania wynika, że również NATO umacnia swoją pozycję w oczach Polaków, ciesząc się zaufaniem na poziomie 75,7 proc. Jest to wzrost o 1,7 p.p. od października 2024 r. Pomimo wahań w przeszłości - od 60,7 proc. w 2016 roku do 81,9 proc. w 2022 roku - NATO utrzymuje wysoki poziom poparcia, będąc postrzegane jako kluczowy element bezpieczeństwa narodowego.

"Prezentowane wyniki to doskonała ilustracja, jak bieżąca sytuacja geopolityczna redefiniuje hierarchię zaufania w Polsce. W obliczu zagrożenia militarnego za wschodnią granicą społeczeństwo naturalnie zwraca się w stronę instytucji, które są postrzegane jako fundamentalne dla obronności. Wojsko i NATO biją rekordy, ponieważ w oczach Polaków stanowią oparcie i gwarancję bezpieczeństwa" - ocenił dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.