Sierpień bieżącego roku był najsuchszym miesiącem w Europie i regionie Morza Śródziemnego od początku prowadzenia pomiarów - podała agencja AFP na podstawie analizy danych meteorologicznych. Susza dotknęła ponad połowę obszaru naszego kontynentu.

Agencja AFP w swoim raporcie powołała się na dane Europejskiego Obserwatorium Suszy (EDO), które prowadzi pomiary od 2012 roku.

Susza dotknęła w sierpniu ponad połowę (53 proc.) obszaru Europy i regionu śródziemnomorskiego.

Od początku roku co miesiąc notowano rekord dla danego okresu roku, ale w sierpniu stwierdzono także historyczny rekord. Poprzedni rekord absolutny pochodził z maja 2025 r. - 52 proc.

90 proc. obszarów państw bałkańskich dotknięte suszą

Jak podkreśla AFP, istnieją trzy rodzaje suszy: meteorologiczna, a więc związana z opadami, suchość gleby oraz susza hydrologiczna, dotycząca cieków wodnych i stanu wód gruntowych. Pomiary EDO, wykonane na podstawie obserwacji satelitarnych, oceniają łącznie pozom opadów, wilgotność gleby i stan wegetacji roślin.

ZOBACZ: Susza w Warszawie. Stan Wisły rekordowo niski

Ciężko dotknięte suszą były Bałkany. W Bułgarii, Kosowie, Serbii i Macedonii Północnej zanotowano ją na 90 proc. obszarów. Sprzyjało to pożarom, w których zginęły co najmniej dwie osoby, a tysiące mieszkańców musiało być ewakuowanych.

W Portugalii niedostatek opadów i wilgotności gleby dotknął 70 proc. obszaru kraju, a we Francji - 66 proc.

Hiszpania. Najgorętsze lato w historii

Rekordowe susze w Europie były spowodowane niewielką ilością opadów, ale też bardzo wysokimi temperaturami, które wystąpiły w sierpniu na południu kontynentu.

W tym roku Hiszpania przeżyła najgorętsze lato w historii - poinformowała we wtorek krajowa agencja meteorologiczna AEMET.

- Średnia temperatura ustabilizowała się na poziomie 24,2°C, bijąc poprzedni rekord 24,1°C z 2022 roku i najwyższą wartość od rozpoczęcia pomiarów w 1961 roku - powiedział rzecznik AEMET, Ruben del Campo, na konferencji prasowej.

ZOBACZ: Susza coraz bardziej dotkliwa. Rekordowo niski poziom Wisły

-Dziewięć z dziesięciu najgorętszych lat w Hiszpanii od 1961 roku miało miejsce w XXI wieku (...). Naprawdę zmierzamy w kierunku znacznie cieplejszych lat - dodał rzecznik.