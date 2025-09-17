Zderzenie pociągów w portugalskim kurorcie. Ranni turyści

Zderzenie pociągów w portugalskim kurorcie. Ranni turyści
W południowo-wschodniej części Portugalii doszło do groźnego wypadku. W wyniku zderzenia się dwóch pociągów turystycznych, czternaście osób zostało rannych. Ustalane są okoliczności sprawy.

Portugalskie służby ratownictwa medycznego przekazały, że w obu pociągach turystycznych w chwili wypadku znajdowało się łącznie pięćdziesiąt osób.

Zderzenie pociągów w Portugalii. Służby ustalają przyczyny

Kierujący akcją ratowniczą Hugo Machado sprecyzował, że wśród poszkodowanych jest sześciu Brazylijczyków, sześciu Anglików oraz dwóch obywateli Niemiec.

 

Większość rannych pasażerów otrzymała pomoc medyczną na miejscu zdarzenia, część z nich mogło też liczyć na wsparcia psychologa.

 

Wypadek miał miejsce w jednym ze skrzyżowań. Służby ustalają przyczyny zdarzenia - wiadomo, że jeden z pociągów najechał na ostatni wagon drugiego pociągu.

 

Wypadek miał miejsce na plaży Barril w kurorcie Tavira, znajdującej się w najpopularniejszym rejonie turystycznym Portugalii -  Algarve.

