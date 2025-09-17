Prezydent Ukrainy podczas konferencji prasowej z udziałem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli ujawnił koszty, jakie każdego roku Ukraina ponosi w związku z wojną Rosją. Według niego są to dziesiątki miliardów dolarów. Polityk wspomniał o dwóch planach na najbliższą przyszłość swojego kraju.

Jak ogłosił w środę Wołodymyr Zełenski, Ukraina może w najbliższym czasie podążyć jedynie w dwóch kierunkach. Jednym z nich jest zakończenie wojny z Rosją, a drugim - znalezienie dodatkowych źródeł finansowania, by jak najszybciej doprowadzić do zwycięstwa nad armią Władimira Putina.

Ukraiński prezydent podzielił się z mediami również konkretną kwotą, jaką jego kraj przeznacza na walkę z wrogiem.

Wysokie koszty wojny z Rosją. Zełenski podaje konkretne liczby

Podczas konferencji prasowej z udziałem przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, ukraiński przywóca po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób opowiedział o kosztach, jakie jego kraj ponosi, odpierając rosyjskie wojsko.

- Cena jednego roku tej wojny to 120 miliardów dolarów (ok. 432 mld zł), z czego 60 daje ukraiński budżet, a 60 muszę znaleźć w przyszłym roku - przekonywał w środę Wołodymyr Zełenski.

- Mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę do końca tego roku - to plan A. Plan B to 120 miliardów - kontynuował ukraiński prezydent.

Podczas środowego spotkania z Robertą Metsolą Zełenskiemu udało się wynegocjować ponad 2 mld dolarów w ramach nowej umowy Priority Ukraine Requirements List (PURL), w której znajdą się rakiety dla systemów obrony powietrznej Patriot i wyrzutni Himars.

- Otrzymaliśmy ponad 2 mld dolarów od naszych partnerów specjalnie na program PURL. W październiku dostaniemy jeszcze dodatkowe środki. Myślę, że będziemy mieć łącznie 3–3,5 mld dolarów. Pierwsze dwa pakiety po 500 mln, o ile dobrze rozumiem. I co będzie w tych pakietach? W tych pakietach – nie będę mówił o wszystkich szczegółach – na pewno będą rakiety dla Patriot i Himars - ogłosił w środę Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski o stanie ukraińskiej armii

Podczas konferencji prezydent Zełenski mówił m.in. o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Zapowiedział, że w ciągu kilku dób poinformuje o stratach, jakie poniosły siły przeciwnika.

- Operacja w obwodzie sumskim zakończyła się dla nich niepowodzeniem, ponieśli duże straty, przede wszystkim w ludziach. Na dziś – nie wiem, co będzie jutro – ale na dziś zrezygnowali z tego kierunku i przerzucili swoje środki i personel na inny odcinek. Uważam, że tam ponieśli jeszcze większe straty, o których powiemy w ciągu, myślę, najbliższych dwóch dni – powiedział.

- Naszym zdaniem, dzięki udanym działaniom ukraińskich sił zbrojnych, Rosjanie stracili wielu ludzi, by prowadzić silne dodatkowe działania, te dwie operacje. Myślę, że dziś nie będą mieli wystarczających sił do masowych operacji – podkreślił Zełenski.

Ocenił także, że operacje, prowadzone przez wojska ukraińskie w głębi rosyjskiego terytorium, przynoszą efekty.

- Przez długi czas Rosjanie uderzali w nasze obiekty cywilne, szczególnie w energetykę. Także w obiekty kolejowe – pamiętacie to. I będą to kontynuować, to oczywiste. My z kolei przeprowadziliśmy pewne operacje w odpowiedzi. Uważam, że były one również dobre i dały bardzo dobre wyniki. Jedna operacja trwała dwa miesiące. I myślę, że wywołała w Rosji duży rezonans społeczny – oświadczył.

Przewodnicząca PE Roberta Metsola zapewniła Zełenskiego, iż państwa Unii Europejskiej nadal solidarnie będą stać po stronie Ukrainy i wspólnie będą osłabiać rosyjską machinę wojenną.

- Razem możemy udowodnić Rosji, że jej działania nie pozostaną bez odpowiedzi, i zrobimy to wspólnie, aby zapewnić odstraszanie, aby zapewnić pokój. Jak to zrobimy? Przede wszystkim będziemy dalej osłabiać machinę wojenną Rosji poprzez skoordynowane i surowe sankcje – powiedziała Metsola.

Metsola zapewniła również, że Parlament Europejski będzie wspierać wszelkie wysiłki na rzecz przeprowadzenia negocjacji i dyskusji, by otworzyć pierwszy klaster rozmów o członkostwie Ukrainy w UE.